Мик Джаггер спродюсирует фильм о Джеймсе Брауне

Оба музыканта стали продюсерами четырехсерийного проекта «Джеймс Браун: Скажи это громко» («James Brown: Say it Loud»), который готовит американский телеканал A&Е. Выход фильма ожидается в следующем году, к 90-летию со дня рождения легенды соула и фанка.



Мик Джаггер

«Жизнь Джеймса Брауна важна не только для понимания его огромного музыкального влияния, которое вдохновляет нас и других артистов по сей день, но и для того глубокого и неизгладимого впечатления, которое он произвел на американскую культуру в целом», — прокомментировал Томпсон.