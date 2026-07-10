The Rolling Stones выпустили новый альбом «Foreign Tongues»

В 25-й студийный альбом легендарной британской рок-группы вошли 14 треков, в том числе выпущенные ранее синглы «Rough and Twisted», «Jealous Lover» и «In The Stars», а также кавер на песню Эми Уайнхаус «You Know I’m No Good» и отсылку к одному из главных источников вдохновения для коллектива Чаку Берри в заключительной композиции «Beautiful Delilah».

«Foreign Tongues» вышел менее чем через три года после получившего всеобщее признание и премию «Грэмми» альбома «Hackney Diamonds», который возглавил чарты по всему миру и добился мультиплатинового успеха.

Предшествуемый зажигательным и заразительным синглом «In The Stars», «Foreign Tongues» был создан менее чем за месяц в студии Metropolis Studios в Западном Лондоне, где Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд воссоединились с обладателем премии «Грэмми» продюсером Эндрю Уоттом. Результатом стала динамичная и прогрессивная запись, которая передаёт неповторимое звучание группы, одновременно осваивая новые звуковые и лирические территории, ещё больше укрепляя их непревзойдённое наследие.



The Rolling Stones

В альбоме представлены выдающиеся выступления Джаггера, Ричардса и Вуда, а также их основных соавторов, включая Дэррила Джонса, Мэтта Клиффорда и Стива Джордана. В альбом также вошло специальное выступление Чарли Уоттса, записанное во время одной из его последних студийных сессий, перед кончиной в 2021 году. В записи также приняли участие впечатляющий состав приглашённых артистов, включая Стива Винвуда, Пола Маккартни, Роберта Смита (The Cure) и Чада Смита из Red Hot Chili Peppers.

В создании «Covered in You» принял участие Пол Маккартни. Правда, он не подпел «роллингам», а исполнил партию бас-гитары. В «Divine Intervention» на электрогитаре сыграл Роберт Смит из The Cure. И это не единственный трек с его участием: Смита можно также услышать в «Never Wanna Lose You». В этой песне фронтмен The Cure исполняет партию бэк-вокала и играет на синтезаторе. Еще в «Never Wanna Lose You» отметился Бруно Марс, сыгравший на афро-кубинском инструменте ковбелле.

Также к «Foreign Tongues» приложил руку Чэд Смит, барабанщик Red Hot Chili Peppers. Его ударные партии можно услышать в заключительном треке «Beautiful Delilah», кавере Чака Берри. Кроме него, в «Foreign Tongues» вошел еще один кавер – на «You Know I’m No Good» Эми Уайнхаус. А в песне «Hit Me in the Head» звучат ударные Чарли Уоттса – барабанщика «роллингов», ушедшего из жизни в 2021 году.

«У нас было 14 отличных треков, и мы шли настолько быстро, насколько могли. Мне нравится та студия — комната не слишком большая, и ты чувствуешь страсть, идущую от каждого» — говорит Мик Джаггер.

Обложка альбома создана художником Натаниэлем Мэри Куинном, известным своими составными портретами в стиле коллажа с изуродованными лицами. Именно в таком виде он собрал воедино трех участников прославленного коллектива - 82-летнего солиста Мика Джаггера, 82-летнего гитариста Кита Ричардса и 79-летнего гитариста Ронни Вуда.