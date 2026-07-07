Green Day выпустила «I’m Never Gonna R.I.P.»

Комедийное музыкальное роуд-муви рассказывает о трёх друзьях из гаражной группы Analog Dogs, которые отправляются в автомобильное путешествие через всю страну, полагая, что выступают на разогреве у Green Day на новогоднем концерте в Лос-Анджелесе. Фильм, премьера которого состоится 14 августа, был спродюсирован участниками Green Day Билли Джо Армстронгом, Майком Дирнтом и Тре Кулом.

Саундтрек к «Nimrods», который выйдет 31 июля, содержит 30 треков, в основном песни Green Day, а также несколько композиций вышеупомянутой вымышленной группы Analog Dogs, треки от Paradox, Ultra Q и актрисы Маккенны Грейс, которая сыграла одну из главных ролей в фильме.



Green Day