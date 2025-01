Green Day снова оскорбила Илона Маска на его родине

Исполняя свой культовый хит 2004 года «American Idiot», фронтмен группы Билли Джо Армстронг заменил строчку «Я не часть деревенской повестки дня» на «Я не часть деревенской повестки дня Илона», что стало прямым выпадом в адрес миллиардера Илона Маска, родившегося в Претории.



Билли Джо Армстронг из Green Day

На шоу в Южной Африке, которое проходило в рамках фестиваля Calabash 2025, хедлайнерами выступили Green Day, The Offspring и местные панк-звезды Fokofpolisiekar.

Выпад в адрес Маска прозвучал на фоне споров вокруг поведения миллиардера на второй инаугурации Трампа. Во время своей речи на празднике Маск сделал жест рукой, который вызвал широкое распространение в сети сравнений с нацистским приветствием. Критики раскритиковали этот жест, в то время как Маск отклонил критику, назвав его «усталой» атакой. Антидиффамационная лига в конечном итоге описала этот жест как «неловкий жест в момент энтузиазма», а не как злой умысел, но инцидент добавил еще больше спорной репутации этой противоречивой фигуры.

Это не первый раз, когда Green Day критикуют Маска. После выступления на фестивале Rockin' Eve в 2023 году, где они изменили текст песни «American Idiot», заявив: «Я не часть повестки дня MAGA», Маск раскритиковал группу в X (ранее Twitter), написав: «Green Day переходят от ярости против машины к сдержанной ярости за нее».

В ответ басист Майк Дёрнт пошутил, как сообщает The Independent:

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



«Илон Маск на самом деле машина. Я не могу принять ничего другого из этого. Он не стесняется говорить глупости в интернете. Да ладно. Песне двадцать лет, и мы Green Day. А чего вы ожидали?»

Маск пока не прокомментировал их последний укол.

Green Day имеет долгую историю бросания вызов политическим деятелям посредством своей музыки. Группа скандировала «Нет Трампу, нет Ку-клукс-клану, нет фашистским США» во время выступления на American Music Awards 2016. В 2023 году они выпустили футболку «Ultimate Nimrod» с фотографией Трампа, стилизованной под обложку их альбома Nimrod, а вырученные средства пошли на помощь пострадавшим от лесных пожаров на Мауи.

«Скатертью дорога. Лучшая футболка Nimrod доступна только в течение 72 часов, — написали в то время Green Day. - Доходы от продажи футболок ограниченного тиража будут пожертвованы благотворительной организации, которая доставляет еду пострадавшим от лесных пожаров на Мауи».

Армстронг также открыто призывал своих болельщиков голосовать за демократических кандидатов, недавно поддержав Камалу Харрис на президентских выборах в США в 2024 году.

Продолжая традицию сочетания музыки и активизма, Green Day также сохранили свой статус одной из самых влиятельных панк-групп в чартах Billboard.

Их альбом American Idiot, удостоенный премии «Грэмми», дебютировал на первом месте в Billboard 200 в 2004 году и был продан тиражом более семи миллионов копий только в США. «Boulevard of Broken Dreams», один из самых устойчивых хитов группы, достиг второго места в Billboard Hot 100, а «Wake Me Up When September Ends» достиг шестого места. Их следующий альбом 21st Century Breakdown также дебютировал на первом месте в 2009 году, продолжив их традицию доминирования в чартах.