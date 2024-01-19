Green Day выпустил первый за четыре года альбом «Saviors»

В четырнадцатый студийный альбом группы вошли 15 треков, в том числе выпущенные ранее синглы и клипы «The American Dream Is Killing Me», «Dilemma», «Look Ma, No Brains!» и «One Eyed Bastard».

Продюсcированием пластинки занимался Роб Кавалл, работавший над их же релизами «Dookie», «Insomniac», «Nimrod» и «American Idiot».

По признаниям участников Green Day, они «никогда так раньше не радовались при выпуске музыки», как с «Saviors» – это «альбом, под который нужно зажигать на концертах»:

«Saviors» — это приглашение в мозги Green Day, их коллективный дух как группы, а также понимание дружбы, культуры и наследия последних 30 с лишним лет. Это грубо и эмоционально. Смешно и тревожно. Это смех от боли и плач от счастья — такого рода запись. Честность и уязвимость.



Green Day

Обложка альбома Green Day представляет собой отредактированную версию фотографии, сделанной в 1978 году во время беспорядков во время конфликта в Северной Ирландии, на которой изображен юноша по имени Пол Кеннеди, держащий камень, пожимающий плечами на Фоллз-роуд в Белфасте перед движущейся машиной с горящей кучей мусора на заднем плане. Лицо было отредактировано, чтобы показать более улыбающееся выражение.

В день выхода пластинки состоялась и премьера еще одного музыкального видео Green Day «Bobby Sox», снятого режиссером Бренданом Уолтером.