Green Day выпустил самый короткий альбом в своей истории

В него вошло десять треков общей продолжительностью 26 минут, и это самый короткий альбом в 30-летней истории коллектива.
— Я не знал, будет ли это короткий альбом или длинная запись, и мне было сложно сводить все 16 треков, но все-таки удалось позже выбрать десять любимых. Такое чувство, будто песни говорят друг с другом, и все так правильно звучит, — заявил фронтмен Green Day Билли Джо Армстронг.
«В нем много депрессии, но есть и юмор, — отметил фронтмен коллектива Билли Джо Армстронг. — Мне кажется, мы живем во время полного и тотального хаоса — или мы всегда в нем жили, но теперь это нашло свое отражение в Трампе. Так что мы просто попытались выразить то, что сейчас происходит. И дело не в написании политических песен, а просто в описании того, что вы видите каждый день».
24 мая 2020 года Green Day выступят на московском стадионе «Открытие Арена» в рамках нового тура под названием The Hella Mega Tour, приуроченного к выходу альбома.
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