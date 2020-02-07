Green Day выпустил самый короткий альбом в своей истории

Как сообщает Газета.ru Washington Post, целью начавшейся 6 июля кампании является выдвижение композиции на первые места по продажам на различных платформах от iTunes до Spotify в знак протеста против приезда Трампа. Британцам предлагается слушать песню на стриминговых сервисах и скачивать к себе на устройства.

