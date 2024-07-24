Green Day сняли клип в честь любимого фильма

В этом видео участники группы, одетые как ученики средней школы 1970-х годов, просят учителя включить их видео, на создание которого они потратили все лето. В съёмках клипа принимал участие и актёр, звезда киносаги «Звёздные войны» Марк Хэммил.
«Заводим моторы, видеоклип уже здесь, и это просто дикая поездка!! Песня была названа в честь одного из наших любимых культовых классических фильмов, поэтому логично отдать ему дань уважения музыкальным видео. Мы пошли еще дальше и пригласили Марка Хэмилла, который снимался в оригинале. Мы потратили на него весь бюджет, поэтому нам пришлось проявить творческий подход с картонными коробками, скотчем и машинками из-под спичек, которые мы нашли в подвале Тре».
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