Леонид Величковский обвинил лейбл в краже сотни песен

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, Величковский еще в 90-х годах передал права на аудиозаписи гендиректору лейбла «Джем» Андрею Черкасову для продвижения.



Леонид Величковский

В итоге более сотни композиций оказались в сети, в том числе мелодии, написанные для певицы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) и популярных в то время групп.

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Теперь композитор пытается через суд запретить использование его фонограмм лейблом, а также требует взыскать с Черкасова 25 миллионов рублей за уже опубликованные в общем доступе треки.

Mash отмечает, что подобные претензии имеют и другие артисты, в том числе бывшая солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина.