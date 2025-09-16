Суды признали авторские права Величковского на песни «Технологии»

В этом иске, поданном год назад, Величковский требовал взыскать с "Джема" 5,6 миллиона рублей компенсации за нарушение его авторских прав на 28 произведений. Истец, в частности, сообщил, что ООО "Машина рекордс" с ведома ответчика выпускает диски и пластинки "Технологии".



Леонид Величковский

Арбитражный суд Москвы установил, что в 2003 году Величковский заключил с "Джемом" договор, по которому передал авторские права, но денег по нему ни разу не получал. В связи с невыплатой автору положенного вознаграждения композитор в феврале 2024 года уведомил "Джем" о расторжении договора. В апреле Величковский получил извещение нотариуса о том, что ответчиком перечислено на депозит нотариуса 345 рублей (по 59 копеек в год за одну песню) в счет исполнения обязательств по выплате вознаграждения. Истец считает это дополнительным подтверждением злоупотребления правом со стороны ответчика.

Суд первой инстанции подтвердил, что договор расторгнут с апреля 2024 года, но взыскивать 5,6 миллиона рублей не стал, так как не нашел подтверждений, что диски и пластинки "Технологии" издавались после этой даты. Решение обжаловал "Джем", утверждая, что договор является действующим, но Девятый арбитражный апелляционный суд жалобу ответчика отклонил, и решение вступило в законную силу.

Величковский заявил РИА Новости, что доволен таким исходом. "Думаю, апелляционный суд поставил точку во всех этой вакханалии по песням "Технологии", которую устроило издательство "Джем", - сказал композитор. Комментарием ответчика агентство не располагает.

Величковский сейчас ведет несколько судебных разбирательств с "Джемом", в том числе из-за прав на песни групп "Стрелки", "Комиссар" и Лады Дэнс. Арбитражный суд Москвы 15 июля по заявлению Величковского ввел в отношении ООО "Издательство "Джем" начальную процедуру банкротства – наблюдение. Суд включил в реестр требований кредиторов "Джема" его долг перед Величковским в размере более 7 миллионов рублей.

Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании среди артистов, с которыми работал "Джем", указаны Дмитрий Маликов, Лада Дэнс, Лариса Долина, Вячеслав Добрынин, группы "Руки Вверх!", "Мираж", "Технология", "Стрелки", "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи", "Слава КПСС", "СД" и другие.