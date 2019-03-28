«Технология» объяснила уход Романа Рябцева

Изменения в составе группы произошли из-за ухода одного из ее основателей Романа Рябцева. Директор «Технологии» Алексей Филимонов вынужден был внести ясность в сложившуюся ситуацию, так как причины обновления состава участников неверно толковались в средствах массовой информации.

«Роман заявил об уходе очень странным образом, на дискотеке 90-х, которую проводил МУЗ ТВ. Он заявил, что не хочет участвовать в дискотеках 90-х, о том, что он не имеет отношения к группе «Технология», что группы больше не существует, а он занимается сольным творчеством. Для нас это было неожиданно, он никого не предупреждал, что хочет уйти. Рябцеву выгодно, чтобы группа «Технология» распалась, но это не так. Сегодня группа существует, записывает новые композиции. 11 апреля у нас будет новый релиз», - заявил директор коллектива.

По-прежнему основным вокалистом группы является Владимир Нечитайло, вторым вокалистом, клавишником и аранжировщиком - Матвей Юдов. Место Романа Рябцева в группе занял гитарист и бэк-вокалист Василий Мирничук-Ковалев, известный так же своей работой в коллективе Сергея Пенкина.

Группа «Технология» - легендарный российский синти-поп коллектив, основанный в 1990-м году и буквально опередивший свое время. В начале 90-х музыканты давали по 4 концерта в день, а их песни «Нажми на кнопку», «Странные танцы», «Всё, что ты хочешь» подолгу занимали верхние строчки хит-парадов страны. Сегодня «Технология», несмотря на изменения в составе, не утратила своей популярности. Коллектив продолжает активно гастролировать, записывает новые песни и готовится к 30-летнему юбилею в марте 2020 года.