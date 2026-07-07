«Бостонское чаепитие» собрала старые записи в «Забытый концерт»

Как гласит легенда, этот альбом группы «Бостонское чаепитие» собран из архивных записей с различных концертов ближайших 10 лет. Некоторые из этих композиций должны были увидеть свет лет 15, а то и 20 назад, когда и были написаны их автором - Владимиром Преображенским.

В записи сохранена хрупкая, наивная и пленяющая первозданность, которая обнаруживается на старых кассетных записях любимых групп "русского рока" конца 80-х с ярко выраженной хиппи-эстетикой.



Бостонское чаепитие

Некоторые песни - "Новый эскапизм", "Тонкие сигареты", "Там, за стеной" звучали и раньше, на других альбомах группы "Бостонское чаепитие", но с тех пор они настолько изменились, что настала явная необходимость зафиксировать их вновь.

«Этот альбом - дань романтичной и очень искренней молодости! Когда всё бурлит и хочется верить в чудо. Впервые в нашем репертуаре кавер - на песню "Бегство в детство" подзабытой группы 70-х "Россияне" (автор текста - Георгий Ордановский). Музыка композиции сделана группой "Бостонское чаепитие", изменено всё - от мелодии до аранжировки. Все композиции записаны вживую», - рассказал Владимир Преображенский.