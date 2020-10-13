«Бостонское чаепитие»: Новый альбом - это наш азиатский трип!

Эстетика коллектива всегда была своеобразной, рассчитанной на изысканных ценителей готики, дарк-кабаре и неодекаданса. Однако поклонников явно удивит новая программа, которую можно охарактеризовать как «азиатский прогрессив-джаз». В ходе беседы лидер группы Владимир Преображенский рассказал об изменениях в образе лирического героя песен, а также о том, как Азия может помочь европейскому сознанию.



Владимир Преображенский

«Альбом действительно назван на тайском языке. Конечно же, это вызвало много вопросов. Специально для NEWSmuz.com откроем секрет. Написанное на обложке переводится как «Паломничество в страну Востока», и конечно же, это прямая перекличка с романом немецкого писателя Германа Гессе. А что и почему – для посвященных… Можно, конечно, специально для молодежи, перевести название как «азиатский трип», но оставим каждому свободу для личных ассоциаций. Разумеется, на тематику и настроение песен повлияли мои поездки в страны Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Таиланд, Лаос, Камбоджу, Индонезию, Индию… Конечно же, это и Китай, Япония. В Таиланде я даже немного пожил, там написались две песни альбома – «Умереть, как Мисима» и «Отель «Хуахин». Началу же работы над записью предшествовало мое двухнедельное пребывание в легендарном монастыре Шаолинь в Китае».



Обложка нового альбома группы «Бостонское чаепитие» - «Паломничество в страну Востока»

Группа решилась на смелый эксперимент.

«Этим альбомом заходим на территорию, которую условно можно назвать азиатский рок. В нашей интерпретации получается даже не рок, а, возможно, азиатский прогрессив-джаз. Хорошо заметны четыре составляющие: азиатские тембры и мотивы, рок, джаз и электронная музыка. Мы ни в коем случае не занимаемся стилизацией под этническую музыку, не стремимся к какой-то аутентичности. Не будет ни мантр, ни тибетских песнопений… Азия пронизывает альбом своим духом, однако все средства выражения имеют абсолютно субъективное происхождение. И в этом плане ты творим полный авторский произвол!».

По словам Владимира Преображенского, новый альбом представляет собой некую целостную историю, сюжет.

«Он действительно получился, без лишнего пафоса, концептуальным. Традиция таких альбомов идёт в рок-музыке ещё с 70-х годов. Pink Floyd, King Crimson, Yes, Genesis имели традицию писать концептуальные альбомы, где все составляющие: и музыка, и тексты, и визуальная часть – носили глубокий смысл и представляли собой единое высказывание. У нас также композиции не просто следуют одна за другой. Альбом скорее похож на роман, состоящий из глав, причем песни сменяются шумами, продолжающими сюжет. А один трек будет… совершенно без музыки. Как? Услышите!»

Кто же он – современный странник, совершающий «Паломничество в страну Востока»?

«Если до этого у «Бостонского чаепития» центральным лирическим героем являлся некий богемный аристократ, эстет, гедонист, романтик, который погружён в исследования окружающих, то есть европейских, русских реалий… то сейчас этот аристократ отправляется в путешествие по восточным странам. По дальним, экзотическим, манящим, прекрасным, удивительным…. Которые меняют и его самого. Выходит в путь он таким же эстетом, интеллектуалом. отчасти находящимся в кризисе, как и вся современная западная культура и цивилизация. А в итоге находит новые смыслы на базе совершенно других культур, другого мировосприятия. Мне кажется, сегодня это более чем актуально. Не случайно первые же слова песни «Антидепрессанты», которой открывается альбом: «Пир во время чумы, маскарад во время войны…» Именно из такой картины мира начинается азиатское путешествие. Возможно на Восток, возможно, внутрь себя… И заканчивается инструментальной композицией «Вспоминая Шаолинь», обозначая то состояние, где уже не нужны слова».

Специально для альбома носителями языков были начитаны фрагменты текстов на тайском, вьетнамском, японском, китайском. Для создания атмосферы в записи использовалось множество разнообразных и необычных электронных звуков, аутентических шумов, записанных в различных странах Азии, а также живых экзотических инструментов.

«В альбоме прозвучит, в частности, индийская эктара, которую Википедия именует не иначе как «беспилотный лютневый инструмент». Определение, от которого аж дух захватывает! Посреди эктары расположена одна струна, и можно движением пальцев создавать различные вибрации. Звук получается местами будто электронный, современный. Хотя, разумеется, это абсолютно акустический инструмент, причём старинный – использовался ещё в Древней Индии при исполнении мантр и других духовных песнопений. Также на альбоме можно обнаружить тембры таких инструментов, как китайские эрху и янцинь, например».

Преображенский формулирует свою идею как азиатский рок на русском языке.

«В то время, как многие раболепно соотносят свои творения с модными трендами Запада, мы в данный момент как раз активно обращаем взгляд на Восток. И это по-настоящему, как мне кажется, свежо и интересно. У меня довольно много знакомых, которые уехали в Таиланд, во Вьетнам, в Индию, Японию, даже завели там семьи… Это уже очень интересная, самобытная субкультура. Я думаю, что наш новый альбом где-то срезонирует с их мыслями, чувствами, жизненным опытом, однако будет, разумеется, понятным и здесь, в России – всеми, кто предпочитает действительно независимую музыку. Музыку поиска…Идущим близкими путями мы желаем найти друг друга!».

Выход альбома запланирован на середину осени.

Ольга РИКМАН