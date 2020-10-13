«Бостонское чаепитие»: Новый альбом - это наш азиатский трип!

Эстетика коллектива всегда была своеобразной, рассчитанной на изысканных ценителей готики, дарк-кабаре и неодекаданса. Однако поклонников явно удивит новая программа, которую можно охарактеризовать как «азиатский прогрессив-джаз». В ходе беседы лидер группы Владимир Преображенский рассказал об изменениях в образе лирического героя песен, а также о том, как Азия может помочь европейскому сознанию.
«Альбом действительно назван на тайском языке. Конечно же, это вызвало много вопросов. Специально для NEWSmuz.com откроем секрет. Написанное на обложке переводится как «Паломничество в страну Востока», и конечно же, это прямая перекличка с романом немецкого писателя Германа Гессе. А что и почему – для посвященных… Можно, конечно, специально для молодежи, перевести название как «азиатский трип», но оставим каждому свободу для личных ассоциаций.
Разумеется, на тематику и настроение песен повлияли мои поездки в страны Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Таиланд, Лаос, Камбоджу, Индонезию, Индию… Конечно же, это и Китай, Япония. В Таиланде я даже немного пожил, там написались две песни альбома – «Умереть, как Мисима» и «Отель «Хуахин». Началу же работы над записью предшествовало мое двухнедельное пребывание в легендарном монастыре Шаолинь в Китае».
Группа решилась на смелый эксперимент.
«Этим альбомом заходим на территорию, которую условно можно назвать азиатский рок. В нашей интерпретации получается даже не рок, а, возможно, азиатский прогрессив-джаз. Хорошо заметны четыре составляющие: азиатские тембры и мотивы, рок, джаз и электронная музыка. Мы ни в коем случае не занимаемся стилизацией под этническую музыку, не стремимся к какой-то аутентичности. Не будет ни мантр, ни тибетских песнопений… Азия пронизывает альбом своим духом, однако все средства выражения имеют абсолютно субъективное происхождение. И в этом плане ты творим полный авторский произвол!».
По словам Владимира Преображенского, новый альбом представляет собой некую целостную историю, сюжет.
«Он действительно получился, без лишнего пафоса, концептуальным. Традиция таких альбомов идёт в рок-музыке ещё с 70-х годов. Pink Floyd, King Crimson, Yes, Genesis имели традицию писать концептуальные альбомы, где все составляющие: и музыка, и тексты, и визуальная часть – носили глубокий смысл и представляли собой единое высказывание. У нас также композиции не просто следуют одна за другой. Альбом скорее похож на роман, состоящий из глав, причем песни сменяются шумами, продолжающими сюжет. А один трек будет… совершенно без музыки. Как? Услышите!»
Кто же он – современный странник, совершающий «Паломничество в страну Востока»?
«Если до этого у «Бостонского чаепития» центральным лирическим героем являлся некий богемный аристократ, эстет, гедонист, романтик, который погружён в исследования окружающих, то есть европейских, русских реалий… то сейчас этот аристократ отправляется в путешествие по восточным странам. По дальним, экзотическим, манящим, прекрасным, удивительным…. Которые меняют и его самого. Выходит в путь он таким же эстетом, интеллектуалом. отчасти находящимся в кризисе, как и вся современная западная культура и цивилизация. А в итоге находит новые смыслы на базе совершенно других культур, другого мировосприятия. Мне кажется, сегодня это более чем актуально. Не случайно первые же слова песни «Антидепрессанты», которой открывается альбом: «Пир во время чумы, маскарад во время войны…» Именно из такой картины мира начинается азиатское путешествие. Возможно на Восток, возможно, внутрь себя… И заканчивается инструментальной композицией «Вспоминая Шаолинь», обозначая то состояние, где уже не нужны слова».
Специально для альбома носителями языков были начитаны фрагменты текстов на тайском, вьетнамском, японском, китайском. Для создания атмосферы в записи использовалось множество разнообразных и необычных электронных звуков, аутентических шумов, записанных в различных странах Азии, а также живых экзотических инструментов.
«В альбоме прозвучит, в частности, индийская эктара, которую Википедия именует не иначе как «беспилотный лютневый инструмент». Определение, от которого аж дух захватывает! Посреди эктары расположена одна струна, и можно движением пальцев создавать различные вибрации. Звук получается местами будто электронный, современный. Хотя, разумеется, это абсолютно акустический инструмент, причём старинный – использовался ещё в Древней Индии при исполнении мантр и других духовных песнопений. Также на альбоме можно обнаружить тембры таких инструментов, как китайские эрху и янцинь, например».Преображенский формулирует свою идею как азиатский рок на русском языке.
«В то время, как многие раболепно соотносят свои творения с модными трендами Запада, мы в данный момент как раз активно обращаем взгляд на Восток. И это по-настоящему, как мне кажется, свежо и интересно. У меня довольно много знакомых, которые уехали в Таиланд, во Вьетнам, в Индию, Японию, даже завели там семьи… Это уже очень интересная, самобытная субкультура. Я думаю, что наш новый альбом где-то срезонирует с их мыслями, чувствами, жизненным опытом, однако будет, разумеется, понятным и здесь, в России – всеми, кто предпочитает действительно независимую музыку. Музыку поиска…Идущим близкими путями мы желаем найти друг друга!».
Выход альбома запланирован на середину осени.
Ольга РИКМАН
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