Алексей Гоман ищет ответ на главный вопрос в «Запала в душу»

«Как так получилось, что ты запала мне в душу?» – этот вопрос вновь и вновь задаёт себе лирический герой песни. В исполнении Алексея Гомана это всегда трогательно и пронзительно. «Запала в душу» уже звучала на сольных концертах артиста – эксклюзивно для поклонников Алексея Гомана, а теперь её могут услышать все.

Алексей Гоман: «Любовь к человеку приходит по-разному: кто-то её очень ищет и ждёт, кто-то воспитывает в себе и выращивает, как цветок в теплице, а для кого-то она появляется очень неожиданно. Не планировал, не искал и вдруг останавливается на середине дороги и понимаешь – всё, влюбился. И всё это происходит с тобой внезапно, против твоей воли. В то же время, это чувство – давно забытое – разгорается внутри тебя с новой неконтролируемой силой, несёт в себе радость. «Запала в душу» как раз о таком чувстве, когда мужчина задаётся вопросом, как это вообще возможно – начать терять голову от чувств к женщине».



«Запала в душу»

В песне «Запала в душу» есть момент, когда всё скатывает в сладкую романтику, что очень «бесит» героя – и вновь Алексей Гоман откровенен и ироничен одновременно. Да, это то самое чувство, когда сильный и независимый мужчина вдруг теряет голову и у него появляется желание бегать одухотворенным по полю и собирать ромашки. Как женщины делают это с мужчинами?