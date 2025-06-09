«Энергия, которую я испытываю – невероятная!»: Мария Зайцева представила премьеру на «Авторадио»

«Это энергия от людей, часть которых сегодня здесь, в студии. И все это – про любовь!» – с таким вдохновением Мария Зайцева открыла свой живой концерт в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».



Мария Зайцева

Певица представила эксклюзивную премьеру – трек «Мы полетели», написанный всего за час во время перелета.

«Это волшебный момент! Песня еще не вышла, и я безумно волнуюсь. Сейчас в студии прекрасные зрители, которые меня поддерживают. Для меня это небывалый случай – исполнить песню, которой еще нет нигде. Но я обожаю вашу студию, обожаю вас, и мне вдвойне приятно, что это прозвучит именно здесь, на «Авторадио»».

Артистка исполнила фрагмент композиции. Полную версию поклонники услышат позже – Мария специально сохранила интригу: «Вы почувствуете вайб и кайф от этих двух куплетов!».



Мария Зайцева

Особенными стали рассказы о недавних концертах в Москве и Санкт-Петербурге. В Северной столице зрителей ждал камерный формат, а в Москве Зайцева выступила с оркестром и неожиданно... станцевала!

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«Я до последнего не верила, что решусь, но состоялся мой танцевальный дебют!»

Также зрителей ждал дуэт с Алексеем Гоманом. Их совместное исполнение «Потеряны во времени» артисты повторили прямо в эфире.



Алексей Гоман и Мария Зайцева

Не обошлось без воспоминаний о триумфе в шоу «Один в один». Артистка призналась, что впервые победила в подобном проекте.

«Ой, сколько там было приключений – и прекрасных, и не очень. Когда я должна была петь «Un-break My Heart» Тони Брэкстон, думала: "Класс, моя стихия!" Но у меня действительно случились проблемы со связками – на генеральной репетиции я практически не могла петь. То, что смогла спеть – самое настоящее чудо».



Мария Зайцева

Завершился вечер хитами «Танго в понедельник» и «Если бы», доказав: Мария Зайцева по-прежнему в отличной вокальной форме и готова удивлять поклонников новыми проектами.