Мария Зайцева страстно занимается любовью с незнакомцем

По сюжету клипа, Мария Зайцева заселяется в отель, еще в лифте встречает статного мужчину в исполнении Айхана Шинжина, в баре знакомится с ним, и проводит ночь и утро в страстных занятиях сексом и романтичных танцах. Встретятся ли герои далее? Финал открыт.

«Пусть это миниатюрное кино перенесёт вас в романтическое путешествие без финала... Приятного просмотра!», - говорит Мария Зайцева.



Мария Зайцева

Кроме того, она трогательно перечисляет всех, кто помог ей в создании клипа.

«Выражаю огромную благодарность Zarya Film за съемки этого потрясающего клипа, Айхану Шинжину, который не только снялся в клипе, но и заставил меня поверить в то, что я могу танцевать и воплотил это в жизнь, авторам песни «Слишком красиво» Сафину Ренату и Щедриной Марии, Олегу Сашко за аранжировку и Андрею Коноплёву за запись и сведение песни, Саше Даль за романтичную сочиненную мелодию в начале и конце клипа, сыгранную собственноручно, Анне Колесниковой и Ирине Зверевой за перевод и безупречное озвучивание моего текста на французский язык».