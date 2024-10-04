Мария Зайцева нашла «Мою Землю» в Исландии

Певица объявляет в песне родную землю своим главным спасением. А клип на нее режиссером Наталией Максимовой был снят в Исландии.

«Эта музыка пришла ко мне еще 2 года назад, однако не просто так песня вышла именно сейчас. Думаю, она ждала этого идеального мэтча с природой, встреча с которой случилась у меня в этом году», - рассказывает Мария Зайцева.

В клипе певица в странных одеяниях ходит по берегу моря и горным вершинам, иногда воздевая руки к небу. Ближе к концу певица берет в руки исландскую землю, как величайшую драгоценность, затем почему-то оказываясь обнаженной на той самой земле.

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Мария Зайцева

«Эта песня и клип о том, что все мы жители одной необычайно красивой, единой планеты Земля, на которой из века в век все было, есть и будет циклично. - Земля дает каждому силы пройти свой путь. У всего есть начало, движение, путь и конец. О том, что увядание не есть плохо, это всего лишь завершение определенного цикла. После увядания всегда будет новое рождение, так устроена наша жизнь, наша планета, наша Земля», - считает режиссер и оператор клипа Наталья Максимова.

«Если бы я там не была, то решила бы, что это графика. Красота на грани безумия. И тотальная благодарность за то, что там побывала, за ощущения, которые испытала», - добавляет Мария Зайцева.