Radiohead неожиданно выпустил альбом «Hail to the Thief Live Recordings 2003–2009»

Группа также опубликовала видеозапись живого выступления с песней «There, There», записанной в Буэнос-Айресе и вошедшей в альбом.

Альбом состоит из записей выступлений Hail to the Thief, сделанных в Лондоне, Амстердаме, Буэнос-Айресе и Дублине в период с 2003 по 2009 год. Сведением занимался Бен Бапти, а мастерингом — Мэтт Колтон.

Фронтмен группы Том Йорк, который в 2024 году стал одним из создателей адаптации шекспировского «Гамлета», переосмысленной как «Гамлет здравствует вор» (включая ряд переработанных песен с альбома «Hail to the Thief», первоначально выпущенного в 2003 году), объяснил, как этот процесс привел к появлению нового концертного альбома Radiohead.

«Размышляя над аранжировками для театральной постановки «Гамлет » / «Hail To The Thief» по Шекспиру, я попросил прослушать несколько архивных записей песен, — рассказал Йорк в пресс-релизе. - Я был потрясён энергией, которая была в нашей игре. Я едва узнал нас, и это помогло мне найти выход. Мы решили свести эти записи и выпустить их (оставить их себе было бы безумием). Всё это стало для нас настоящим катарсисом. Мы очень надеемся, что они вам понравятся».



«Hail to the Thief Live Recordings 2003–2009»

Виниловая пластинка, выпущенная в единственном экземпляре, будет также доступна в ограниченной красной цветовой гамме в независимых магазинах, а также на виниле голубого цвета эксклюзивно в магазине Radiohead WASTE.

Ранее в этом году Radiohead отметили 30-летие своего второго альбома The Bends, поделившись ранее не издававшимся сольным акустическим выступлением Йорка 1995 года.