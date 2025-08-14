Radiohead неожиданно выпустил альбом «Hail to the Thief Live Recordings 2003–2009»

Группа также опубликовала видеозапись живого выступления с песней «There, There», записанной в Буэнос-Айресе и вошедшей в альбом.
Альбом состоит из записей выступлений Hail to the Thief, сделанных в Лондоне, Амстердаме, Буэнос-Айресе и Дублине в период с 2003 по 2009 год. Сведением занимался Бен Бапти, а мастерингом — Мэтт Колтон.
Фронтмен группы Том Йорк, который в 2024 году стал одним из создателей адаптации шекспировского «Гамлета», переосмысленной как «Гамлет здравствует вор» (включая ряд переработанных песен с альбома «Hail to the Thief», первоначально выпущенного в 2003 году), объяснил, как этот процесс привел к появлению нового концертного альбома Radiohead.
«Размышляя над аранжировками для театральной постановки «Гамлет » / «Hail To The Thief» по Шекспиру, я попросил прослушать несколько архивных записей песен, — рассказал Йорк в пресс-релизе. - Я был потрясён энергией, которая была в нашей игре. Я едва узнал нас, и это помогло мне найти выход. Мы решили свести эти записи и выпустить их (оставить их себе было бы безумием). Всё это стало для нас настоящим катарсисом. Мы очень надеемся, что они вам понравятся».
Виниловая пластинка, выпущенная в единственном экземпляре, будет также доступна в ограниченной красной цветовой гамме в независимых магазинах, а также на виниле голубого цвета эксклюзивно в магазине Radiohead WASTE.
Ранее в этом году Radiohead отметили 30-летие своего второго альбома The Bends, поделившись ранее не издававшимся сольным акустическим выступлением Йорка 1995 года.