Том Йорк поделился видениями в новом клипе

Песня вышла на альбоме Anima, который выпущен в июне. Том Йорк передает в видео тревогу, которая сопровождает чувство полной изоляции и отчужденности, несмотря на то, что его окружает множество людей в переполненном городском пейзаже.

Черно-белые изображения представляют толпы, бесцельно движущиеся по пространствам, при этом подчеркивая изоляцию и отчуждение индивида, перемещающегося по этим местам анонимно и в одиночку. «Поглотил, поглотил город», - поет Йорк в первом куплете. «Я проснулся с чувством, которое я просто не мог принять», - как эмоциональный фон для нервного припева.



Том Йорк

«Нашей первой и последней целью было соответствовать чувствам песни и записи. Том поделился с нами списком видений, предоставил изображения из своих снов, и мы расширили список, добавив видения от всех, кто присоединился к видео-команде, более десятка из нас, - говорится в заявлении создателей видео Art Camp. - По сути, мы намеревались рассказать о тех ощущениях, которые вы ощущаете полностью самостоятельно, в окружении людей, в которых вы видите себя, но не понимаете, которые сошли с ума от города и не понимают, что вам нужна их помощь».

В обрамлении электронного эмбиента слабый, почти шепчущий голос Тома Йорка призван всколыхнуть потаенные воспоминания слушателя. Видеоряд весьма кинематографичен, и перекликается с киноклассикой черно-белого кино, - «Птицы» Альфреда Хичкока и «Метрополис» Фрица Ланга.

Кроме того, на днях Том Йорк показал во время своего выступления в The Greek Theatre в Лос-Анджелесе 29 октября свой трек «Daily Battles», вошедший в саундтрек к новому фильму Эдварда Нортона Motherless Brooklyn.