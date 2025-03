Radiohead воссоединяется?

10 марта группа создала товарищество с ограниченной ответственностью (LLP) под названием RHEUK25, что они уже делали раньше, когда собирались анонсировать новый альбом, тур или переиздание.

LLP позволяют Radiohead вести свои деловые дела независимо, не полагаясь на структуру звукозаписывающих лейблов и внешних компаний. Группа не поделилась никакой дополнительной информацией о том, что может означать этот юридический шаг.



Том Йорк и Джонни Гринвуд из Radiohead в Мэдисон Сквер Гарден 10 июля 2018 года в Нью-Йорке

Последним альбомом группы Radiohead был «A Moon Shaped Pool», который был выпущен в мае 2016 года, всего через несколько месяцев после того, как группа зарегистрировала Dawn Chorus LLP. Совсем недавно они сделали то же самое со Spin With A Grin LLP, который вышел за шесть месяцев до анонса переиздания «Kid A Mnesia» в 2021 году, и Self Help Tapes LLP в 2022 году, перед анонсом дебютного альбома The Smile.

Все пять участников Radiohead — Том Йорк, Джонни Гринвуд, Колин Гринвуд, Эд О'Брайен и Филип Селуэй — указаны в качестве должностных лиц в RHEUK25 LLP.

Radiohead работают независимо с тех пор, как расстались с EMI/Parlophone после альбома 2003 года «Hail To The Thief». Они основали Xurbia Xendless в 2007 году, прежде чем выпустить «In Rainbows» в новаторском формате «pay what you want» на своем веб-сайте. Этот альбом и последующие релизы были выпущены в физических форматах в партнерстве с XL Recordings.

Группа в последнее время была характерно сдержанна в своих планах на будущее. В прошлом году Йорк попал в заголовки, заявив, что ему «на самом деле все равно», хотят ли фанаты возвращения Radiohead . Когда австралийское издание Double J спросило его о своих мыслях по поводу спекуляций о будущем группы, он ответил: «Я не в курсе и мне на самом деле все равно».

«Никого не обижайте и, эээ, спасибо за заботу, — продолжил он. - Но я думаю, что мы заслужили право делать то, что имеет для нас смысл, без необходимости объясняться или отвечать за чьи-либо исторические представления о том, что мы должны делать».

Это произошло после того, как басист Колин Гринвуд встретился с NME в связи с выходом своей новой фотокниги «How To Disappear» и рассказал о репетициях воссоединения группы этим летом.

Колин сказал тогда:

«Мы собрались вместе летом всего на пару дней, просто пробежались по всем песням и продолжили с того места, на котором остановились в 2018 году. Было очень весело и приятно всех видеть. Мы собирались выступить три или четыре дня, но отказались от этого после двух, потому что все было нормально, и мы все еще могли это сделать. Мой брат сказал, что нам просто нужно будет пару недель репетиций, и мы сможем отправиться в тур, без проблем. Кроме того, все сосредоточены на завершении того, что они делали. Мой брат заболел и все еще восстанавливается. Хотя репетиции были действительно веселыми и дружелюбными. Мы репетировали в этой студии под названием The Church, где в итоге закончили «OK Computer», так что последний раз я был там в 1996 году, когда записывал бас для «Airbag». И вот мы снова в Crouch End. Это было здорово, но после этой встречи, я уверен, мы соберемся вместе и составим планы — но для чего, я не знаю».

До этого его брат Джонни рассказал изданию NME, что находит репетиции «веселыми и естественными», но добавил, что в 2025 году «нет никаких планов» на что-либо, связанное с Radiohead, поскольку участники группы сосредоточены на «индивидуальных проектах».

Между тем, ранее на этой неделе Йорк и Марк Притчард анонсировали свой первый совместный полноформатный альбом. «Tall Tales» выйдет 9 мая на лейбле Warp и будет включать синглы «This Conversation Is Missing Your Voice» и «Back In The Game».