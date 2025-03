Том Йорк показал видео из будущего альбома Tall Tales с Марком Притчардом

Tall Tales выйдет 9 мая на Warp Records, на который подписан Притчард. Электронный продюсер и фронтмен Radiohead ранее сотрудничали над треком из альбома Притчарда 2016 года Under the Sun под названием «Beautiful People». В прошлом месяце состоялась их вторая официальная совместная работа «Back in the Game», которую Йорк исполнял на концертах в течение 2024 года.

Вместе с альбомом видеохудожник Джонатан Завада (считающийся почетным участником проекта) создал сопроводительный короткометражный фильм к Tall Tales, который разрабатывался вместе с записью в течение многих лет, согласно пресс-релизу. Оба видео для «Back in the Game» и «This Conversation is Missing Your Voice» будут включены в полный фильм, плюс он будет показан в течение одной ночи в кинотеатрах по всему миру. Ожидается, что в ближайшее время будут раскрыты избранные кинотеатры и другие подробности.



Обложка Tall Tales

«Марк прислал мне большой файл идей в формате Mp3 во время карантин», — рассказал Йорк. - Было так много отличных идей, и я сразу понял, что мне придется бросить то, чем я занимался. Было такое сильное чувство, что я нигде раньше не был в подобном месте, как только я надел наушники и начал пытаться найти вокал, слова и звуки, но также, по мере того, как все развивалось, наблюдая, как Джонатан так свободно и спонтанно реагирует на все свои идеи для видео и художественных работ. Это было умопомрачительно, и мне повезло, что я был вовлечен. Я с нетерпением жду, когда это наконец выйдет, Tall Tales очень важен для меня. Надеюсь, люди поймут это и услышат!»

В последнее время Йорк меньше внимания уделяет Radiohead и больше сторонним проектам, включая The Smile, который дополняют инструменталист Radiohead Джонни Гринвуд и Том Скиннер из Sons of Kemet. Недавно Йорк подвергся критике после концерта в Мельбурне, где он в гневе покинул сцену после словесной перепалки с пропалестинским протестующим.

Последним полноформатным альбомом Притчарда был The Four Worlds 2018 года, а с 90-х годов он выпускал музыку под несколькими псевдонимами, включая Reload, Link, Harmonic 313 и другие. Он официально отказался от своих сценических имен в 2013 году, выпуская музыку исключительно под своим настоящим именем.

Хотя Притчард подписал контракт с Warp еще в 2005 году, Tall Tales стал первым релизом Йорка на этом лейбле.