Артисты массово зачищают свои каталоги от упоминания наркотиков

Лейблы заверяют, что доля таких песен в общем каталоге занимает менее 1%, но замена трека занимает одну-две недели, из-за чего компаниям и авторам может грозить штраф.

Лейблы начали рассылать артистам предупреждения в связи со вступлением с 1 сентября в силу закона о запрете пропаганды наркотиков, рассказали “Коммерсанту” собеседники на музыкальном рынке и подтвердили представители двух лейблов. Исполнителей просят проверить их произведения на запрещенные упоминания в текстах, названиях песен или альбомов. Впоследствии артист должен сообщить лейблу или администрации платформы для музыкальной дистрибуции (используют начинающие или независимые музыканты; FreshTunes, Multiza и MusicAlligator) о подпадающих под запрет релизах. Они будут удалены с российских площадок (однако, скорее всего, останутся на зарубежных). Второй вариант — направить лейблу или дистрибутору уже новый трек, где упоминание наркотических средств будет либо удалено, либо приглушено.

Пакет законопроектов, уточняющих понятие пропаганды незаконного оборота наркотиков, был внесен правительством в Госдуму в марте 2023 года. Поправки вносились в Уголовный кодекс, КоАП и закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». В законе указано, что пропагандой не будут считаться произведения литературы и искусства, если «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». При этом они не должны содержать информацию о допустимости и привлекательности потребления.

Норма не будет распространяться на произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, но затронет как исполнителей, так и распространителей. Наказывать за распространение таких произведений без маркировки будут штрафами для физлиц в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных лиц и самозанятых — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 600 тыс. руб. Уголовная ответственность наступит после двукратного нарушения в течение года. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. Закон был подписан президентом в августе 2024 года.

Сами участники рынка неоднократно отмечали, что регулирование реалистично ввести только на контент, выпущенный после принятия поправок. Также они просили перенести срок вступления закона в силу, а в противном случае прогнозировали рост штрафов, как это уже было с онлайн-кинотеатрами после запрета пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

В «МТС Лейбле» подтвердили, что подготовили материал для партнеров и артистов, который объясняет суть законопроекта, его условия и последствия для физических и юридических лиц. «Если говорить конкретно про наш каталог (насчитывает более 4 тыс. релизов), то новая норма затронула нас минимально. Доля изменения и отзывов у нас менее 1% от всего каталога»,— уточнила гендиректор компании Надежда Бойчевски.

Источник “Коммерсанта” в одном из рекорд-лейблов также подтвердил коммуникацию с артистами, однако, по его словам, речи об удалении треков с площадок сейчас не идет: «Лейбл ожидает, что исполнители пришлют новые версии произведений. Многие уже это сделали». В VK Records отказались от комментариев, представители «Первого музыкального издательства» не ответили на запрос издания.

Доля релизов с упоминанием наркотических веществ составляет в библиотеках музыкальных стримингов менее 1%, по оценке продюсера Colisium International Music Forum Сергея Бабича: «Однако замена трека на новый чисто технически может занять одну-две недели. Также есть иностранные дистрибуторы, например FreshTunes, которые на запросы музыкантов могут отвечать от одного до трех месяцев». Он не исключает, что стриминги в результате просто удалят часть треков, чтобы избежать наказания.

Как сообщают «Осторожно, новости», группы «Триагрутрика» и «АК-47» уже перезаписывают композиции.

Например, «AK-47» уже полностью перезаписала альбом Berezovskiy. В треке «Пландыши» вместо фразы «Я люблю драгс сортов особо прущих» теперь звучит «Я люблю бакс, но рубль наш покруче». Вместо «килограмма движухи» в треке «Але, это Пакистан» теперь — «килограмм шавухи». В песне «У щет мен» строчка «Ты мой братик, если не работаешь в милиции» звучит как «если не работаешь певицей». В треке «Кругом тонирован» музыканты убрали оскорбления полиции, теперь они кричат «хули мы с Урала».