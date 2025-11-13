TopHit подвел итоги года: только одна новая песня в топе чартов!

Глава TopHit Игорь Краев обозначил основные тенденции года, обратил внимание на топы крупнейших радиостанций и музыкальных стримингов.



Игорь Краев

Первую десятку самых ротируемых хитов 2025 года составили:

Мот — Перемены — это красиво

Zivert — Эгоистка

Artic & Asti – Быть счастливой

Niletto – Счастливым

Anna Asti – Топит

Pizza & Dose – Ночи напролет

Моя Мишель — Иногда

Zivert – Один процент

Мари Краймбрери — Все прошло

Liryq – Обними



Самые ротируемые хиты 2025 года

Игорь Краев заметил, что в целом в радиоэфирах музыка почти поровну поделена между песнями на русском и английском языками, несмотря на текущую политическую ситуацию. При этом в московском радиоэфире больше песен на английском, а в региональном — на русском.



Главные артисты московских радиостанций



Самые ротируемые хиты в региональном эфире

Интересной особенностью года оказалось то, что в топе-10 хитов в интернете только один хит выпущен в 2025 году, и это — Homay группы Ay Yola. Остальные хиты интернета выпущены в 2024 году:

Татьяна Куртукова — Матушка

Jakone & Kiliana – Асфальт

Женя Трофимов — Поезда

Xolidayboy – Пожары

Татьяна Куртукова — Одного

Женя Трофимов — Самолеты

Женя Трофимов — Привет

Navai & Mona – Есенин

Джиган & Artik & Asti & Niletto – Худи



Звезды и хиты интернета в 2025 году

Любопытно, что на трех главных стримингах России — Яндекс, VK и Звук — герои года практически одни и те же, почти без отличий.



Главные артисты интернет-платформ в 2025 году

Конечно, я спросил у Краева, можно ли тогда считать Ay Yola главным фрэшменом года, и он согласился с этим. Добавив, что также лучшими фрэшменами можно считать еще Mona и «Бонд с кнопкой».

«Mona – не новая девочка, она уже несколько лет издает какие-то треки. Но вот у нее была коллаборация с Navai прикольная, а трек «Иордан» стал такой ракетой, которая взлетела и стала активно развиваться и на радио, и в интернете. Mona сделала большой прыжок в 2025 году. А в интернете еще один фрэшмен - «Бонд с кнопкой»».



Топ-10 радиозвезд в России в 2025 году

Вспомнили про тренд с вирусностью "старых" артистов. Эдуард Хиль с «Тро-ло-ло» начал вируситься у зуммеров первым, потом была Катя Лель, Надежда Кадышева, Татьяна Буланова…

«Понятно, что ТикТок является триггером для запуска трендов, которые из локальных становятся глобальными. Например, Кадышева в нулевые была в жесткой ротации, но потом про нее забыли. А потом появилась Куртукова с ее «Матушкой», и эта песня стала спусковым крючком для того, чтобы мода на такой народный голос вернулась. Вот Кадышеву и вспомнили. Если брать исполнительские чарты радиостанций и Яндекса, то Кадышева находится где-то в третьей сотне. Но есть нюанс: для артистов, которые уже стали звездами, потом упали, и потом снова стали востребованными, - нет прямой корреляции между эфирами и деньгами. Основное богатство этих артистов, - что их музыка сидит в головах миллионов людей много лет».



Жанровый микс интернет-платформ

Поговорили и про заработки. Краев рассказал, что песня «Банки» Zivert и Gergert получает на Яндексе 10 млн стримов еженедельно, а это примерно 2 млн руб для правообладателей в целом, то есть и артистам достается немало. Кстати, Краев не видит проблем для артистов, связанных с ИИ.

«Сейчас поют все, у кого есть рот. Количество контента, выпускаемого в неделю в мире, - миллион треков. В неделю! Ну будет с ИИ два миллиона, это ничего не изменит. Бояться надо алгоритмов. Никто не знает, как работает «Моя волна», например. Не важно, кем пишутся песни, гораздо важнее, - кто и как их продвигает».



Языковой микс интернет-платформ

Для примера необычного продвижения Краев напомнил историю Sabi. Красивая стилистка решила запеть, исполнила песню азербайджанской певицы Айгюн Кязымовой «Я твой стресс» на русском, и с осени 2024 года непрерывно ставила ее в каждый свой рилз и ТикТок, в итоге «Моя волна» подхватила ее весной 2025 года, и сделала хитом. А затем Mia Boyka поддержала хайп, записав с Sabi песню «Базовый минимум», - и вот уже карьера артиста сделана.

«Надо быть настырным и настойчивым в продвижении своей музыки, и стучаться в каждую дверь, - вот главный вывод из этого», - подытожил Краев.

Гуру КЕН