TopHit подвел итоги музыкального года

Песни Валерия Меладзе (Meladze Music) звучали за год на радио 3 163 012 раз, что позволило исполнителю занять первое место в рейтингах радио, поднявшись сразу на 6 позиций вверх по сравнению с годом ранее. За ним выстроились Дима Билан (ПЦ Яны Рудковской), Леонид Агутин (Varum Records), Макс Барских (Sony Music Entertainment) и Григорий Лепс (ПЦ Григория Лепса). Все они преодолели двухмиллионный рубеж по количеству эфиров на радио за год.

Лучшими певицами на радио в России в 2018 году стали сразу две исполнительницы — Ёлка (Velvet Music) и Loboda (Sony Music Entertainment). Их песни за год прозвучали на радио 2 696 440 и 2 657 111 раз соответственно. Совсем немного уступили лидерам Полина Гагарина (2 447 588 эфиров) и Кристина Орбакайте (2 265 469 эфиров).

Группа «Любэ» (ПЦ Игоря Матвиенко), песни которой в 2018 году звучали 2 914 647 раз, оказалась самой играемой на российских радиостанциях группой. В пятерку лучших также вошли Burito (Velvet Music), Градусы (ПЦ Яны Рудковской), Руки вверх! (Media Land) и Serebro (Malfa).

Что касается зарубежных звезд, то в российском годовом радио чарте первой оказалась Sia (Warner Music) – 2 736 818 эфиров за год, уступив абсолютное первенство локальным артистам. В число самых играемых на радио в России в 2018 году попали также Calvin Harris (Sony Music Entertainment) – 2 300 151 эфир, Imagine Dragons (Universal Music) – 2 277 976 эфиров и David Guetta (Warner Music) – 2 163 441 эфир.

Абсолютным хитом российского радиоэфира стал зарубежный трек — «Breathe» в исполнении Jax Jones и Ina Wroldsen, который в 2018 году прозвучал 1 202 828 раз. Вторым стал хит «In My Mind» Dynoro feat. Gigi D`Agostino – 1 170 338 эфиров. В Top 5 также вошли «DJ Is Your Second Name» – 1 052 640 эфиров в исполнении C-BooL и Giang Pham - и трек «One Kiss» дуэта Calvin Harris & Dua Lipa, который набрал 1 015 676 эфиров.

Самыми популярными локальными хитами на радио в России в 2018 году стали «Штрихи» в исполнении Burito – 925 432 эфира и «Ночь» певицы Нюши – 725 249 эфиров. «Женскую» пятерку хитов дополнили «Парень» (Loboda) – 679 055 эфиров, «Обезоружена» (Полина Гагарина) – 653 270 эфиров, «Ты мой человек» (Вера Брежнева) – 630 098 эфиров и «Мир открывается» (Ёлка) – 537 517 эфиров. Самыми популярными «мужскими» хитами на радио стали «Она» (Градусы) – 877 360 эфиров, «ДНК» (Джиган & Артём Качер) – 860 159 эфиров, «Медина» (Jah Khalib) – 823 074 эфира и «Моя любовь» (Макс Барских) – 655 306 эфиров.

В чартах YouTube Russia абсолютным победителем стал Егор Крид (Black Star). Его клипы в 2018 году набрали 256 608 502 просмотра. Свое прошлогоднее второе место он уступил Элджею (Universal Music), набравшему «только» 224 705 980 просмотров. Полина Гагарина и Loboda (Sony Music Entertainment) набрали практически равные 75 миллионов просмотров и стали первыми среди исполнительниц. При этом Loboda стала единственной артисткой, которая в 2018 году одновременно была успешна и на радио (2 657 111 эфиров за год) и на YouTube Russia (75 326 758 просмотров).

«Время и стекло» (Mozgi Entertainment) второй год подряд стала лучшей группой YouTube Russia, набрав в 2018 году 162 048 195 просмотров. 5-е место в российском чарте YouTube досталось Miyagi (Hajime Records) – 159 985 654 просмотров. В пятёрку самых популярных исполнителей YouTube Russia вошла только одна зарубежная группа. Ею оказалась Imagine Dragons (Universal Music), набравшая в 2018 году 162 052 960 просмотров.

Лучшим клипом YouTube Russia в 2018 году стала «Медуза» исполнителя Matrang (Gazgolder). Этот клип набрал за год 94 662 301 просмотра. Группа Little Big вошла в пятерку сразу с двумя хитами: «Skibidi» – 53 096 558 просмотров и «Faradenza» – 37 597 060 просмотров. Лучшим зарубежным клипом оказался клип «Плакала» украинской группы «Kazka» (Mama Music) – 53 427 757 просмотра.

Исполнители и хиты, попавшие на высшие позиции Радио чартов Top Hit и Чартов YouTube в 2018 году, станут участниками Церемонии вручения наград Top Hit Music Awards, которая будет проходить 10 апреля 2019 года в Crocus City Hall в Москве.