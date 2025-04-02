Исследование: американцы все больше платят за стриминг, винил и концерты

Рост числа платных подписок замедляется, но платящее население побило рекорды в 2024 году. Расходы потребителей на записанную музыку выросли на целых 10 процентов, включая все форматы, а расходы на живые выступления резко возросли. Возможно, это удивит некоторых, но традиционные форматы по-прежнему пользуются большой популярностью.

132 миллиона американцев платят за подписку на музыку. Эти цифры включают подписку по запросу, а также спутниковое радио и платные интернет-радиосервисы. Это означает, что 50 процентов в возрасте от 13 до 70 лет платят за подписку, которая в основном включает музыкальные программы.

Потребительские расходы на записанную музыку достигли максимума цифровой эпохи, увеличившись на 10% на душу населения. В 2024 году более половины американцев в возрасте от 13 до 70 лет приобрели CD, загрузку, винил или подписку по запросу или неинтерактивную подписку (не включая спутниковое радио). Американцы потратили 112 долларов на душу населения на записанную музыку, по сравнению с 102 долларами в 2023 году. Расходы на прямые трансляции выросли на 27% до 4,95 долларов на душу населения. Сравните это с 2014 годом, худшим годом для записанной музыки в эпоху после Napster. В 2014 году только треть американцев приобрели записанную музыку. Расходы на душу населения в 2014 году упали примерно до 80 долларов.

Живые выступления и мерч привели к росту потребительских расходов. Много говорят о замедлении отрасли, но не говорите об этом поклонникам живой музыки. Расходы на душу населения на живые выступления достигли 281,08 долларов, что на 17% больше, чем в 2023 году. Да, отчасти это может быть инфляцией билетов, однако процент населения, покупающего билеты, вырос до 56 процентов в 2024 году с 51 процента год назад. Наблюдается реальный рост покупателей билетов. Расходы на связанный с музыкой мерч выросли на колоссальные 45 процентов.

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19 миллионов купили новую виниловую пластинку. Да, число покупателей винила продолжает расти, но винил покупает только 1 из 14 американцев (7 процентов). Статистика коктейльных вечеринок — в наши дни больше людей платят за аудиокниги, чем за пластинки.

Да, американцы тратят деньги и слушают музыку рекордными темпами. Но четырнадцать миллионов американцев признались в потоковом копировании музыкальных файлов в 2024 году. Музыкальное пиратство уже не такое бедствие, как 20 лет назад, но оно все еще происходит. Кстати, в то время как олицетворение пиратства, Napster, продается, чтобы возродиться в качестве метавселенной, только 6% GenZ знают бренд как стриминговый сервис. Неудивительно, что осведомленность о Napster резко подскакивает среди поколения X и бумеров.

Устаревшие форматы тоже получают прослушивания. Да, мы живем в мире потокового вещания. Да, некоторые покупают музыкальные «расходные материалы» в качестве мерча, чтобы поддержать своих артистов. Но устаревшие форматы тоже получают много прослушиваний. Пятьдесят шесть миллионов американцев слушают компакт-диски в своих автомобилях. Сорок восемь миллионов слушают цифровые загрузки. Обе аудитории приходят в упадок, но тем не менее они представляют собой огромную группу слушателей. И хотя прослушивание компакт-дисков в машине склоняется к поколению X и особенно к бумерам, один из четырех представителей поколения Z слушал цифровой музыкальный файл, которым владеет.

Десять лет назад компания отметила начало поворота в потребительских настроениях относительно расходов на музыку после многих лет пиратства и стратегии синглов, которая не оправдала своего потенциала. Одна статистика говорит сама за себя — в США сейчас почти на 50 миллионов больше покупателей музыки, чем десять лет назад.