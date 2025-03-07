Выручка музыкальных лейблов из РФ выросла на 50-60%

Среди крупнейших игроков рекордный результат у «Первого музыкального издательства» — 2,6 млрд руб. выручки. Участники рынка полагают, что на показатели повлиял рост самого рынка музыкальных стримингов, однако он мог и привести к пересмотру условий контрактов по поставке контента на площадки.

Больше остальных — на 53%, до 2,6 млрд рублей — выручку нарастило «Первое музыкальное издательство» (артисты — Zivert, Iowa, группа «Руки вверх!»). Лейбл Lotus Music (Emin, HammAli & Navai, ЛСП) увеличил показатель в 3,8 раза, до 431,4 млн рублей. «МТС Лейбл» (входит в «МТС Медиа») удалось увеличить выручку в 20 раз и расширить каталог на 68%.

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Участники рынка в беседе с изданием объяснили успех ростом аудитории стриминговых сервисов. По оценкам, объем российского рынка музыкального стриминга в 2023 году превысил 32 млрд руб. Тем не менее, некоторые специалисты предполагают, что музыкальные лейблы могли пересмотреть условия своих контрактов с дистрибуторами, потребовав более высокую долю от доходов — до 80% от доходов от прослушиваний со стороны стримингового сервиса или дистрибутора за размещение каталога артиста.

Как пишет «Коммерсантъ», после ухода крупных зарубежных звукозаписывающих компаний из РФ на фоне спецоперации на Украине отечественные организации начали активную экспансию в музыкальный бизнес. Собственные лейблы запустили в том числе VK, МТС, ГК «Рики». По данным экспертов, сейчас музыкальный рынок растет в основном за счет платных подписчиков. При этом рынок в РФ увеличивается быстрее мирового.