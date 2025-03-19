Итоги 2024 в США: платные подписки выросли до 100 млн, винил продолжает рекорды

В прошлом году в США количество платных подписок на потоковую передачу данных впервые превысило отметку в 100 миллионов, а продажи виниловых пластинок продолжили свой почти двадцатилетний рост, составив 1,4 миллиарда долларов, согласно ежегодному отчету Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки о доходах от записанной музыки.



Платные подписки на стриминги

Несмотря на этот рубеж, рост стриминга продолжает замедляться — за год число стримов выросло всего на 4 миллиона, продолжая тенденцию к замедлению за последние пять лет. Число стримов выросло почти на 9 миллионов в период с 2020 по 2021 год. Эта тенденция заставила музыкальные компании искать другие источники роста, включая такие тактики, как «Streaming 2.0» от Universal и фокус на «суперфанатах».

Согласно отчету, в настоящее время розничная стоимость музыкального бизнеса США оценивается в 17,7 млрд долларов, а оптовая — в 11,3 млрд долларов, что на полмиллиарда долларов больше, чем в прошлом году.

В других разделах отчета потоковое вещание остается крупнейшим драйвером с $14,9 млрд., при этом платные подписки, услуги с рекламной поддержкой, цифровое и настраиваемое радио, платформы социальных сетей, цифровые фитнес-приложения и другие в совокупности составляют 84% от общего дохода третий год подряд — однако рост дохода в годовом исчислении составил всего 4%. Эти 100 миллионов платных подписчиков потокового вещания принесли почти две трети общего дохода в размере $11,7 млрд.

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Доходы от музыки от поддерживаемых рекламой сервисов по запросу (таких как YouTube, поддерживаемая рекламой версия Spotify, Facebook и другие) снизились на 2% до $1,8 млрд. На поддерживаемые рекламой сервисы пришлось 10% от общего объема доходов от записанной музыки в 2024 году.

Доходы от цифровой и персонализированной музыки на радио выросли на 3% до $1,4 млрд в 2024 году. Категория включает в себя распределение SoundExchange для доходов от таких сервисов, как SiriusXM и интернет-радиостанций, а также платежи, напрямую выплачиваемые аналогичными сервисами. Распределение SoundExchange выросло на 5% до $1,1 млрд, в то время как другие доходы от потоковой передачи с поддержкой рекламы в размере $306 млн снизились на 4%

Между тем, 18-й год подряд рост продаж винила составил почти три четверти от выручки от продаж на физических носителях и составил 1,4 миллиарда долларов — самый высокий показатель с 1984 года. Третий год подряд продажи винила превысили продажи компакт-дисков, проданы 44 миллиона виниловых пластинок по сравнению с 33 миллионами компакт-дисков.