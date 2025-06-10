Про «Три дня дождя» снимают документальный фильм

Центром проекта станет откровенное интервью с музыкантом — его первое после завершения лечения в реабилитационном центре. Глеб Викторов, начавший карьеру как битмейкер с выступлений в небольших клубах, сейчас находится в центре медийного внимания: его интервью и клипы набирают десятки миллионов просмотров, а в мае он собрал аншлаг на концерте в Москве.



Глеб Викторов

Креативный продюсер и режиссер фильма Виктория Ариничева покажет настоящего музыканта, в совершенно ином свете. Проект будет эксклюзивно доступен в одном из онлайн-кинотеатров. Фильм раскроет подробности периода реабилитации Глеба и расскажет о времени между двумя стадионными концертами группы, когда музыкант продолжал борьбу с собственными демонами ради будущего.

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Съемочная группа побывает в доме Викторова, который раньше не попадал в объективы камер, чтобы зрители увидели настоящего Глеба вне сцены и медиа. Артист поделится своими страхами, комплексами и планами, расскажет о новой философии трезвости и приоткроет тайну создания альбома «Висхолдинг», который записывался прямо во время его пребывания в реабилитационном центре.

Фильм покажет путь музыканта, который в декабре достиг точки невозврата и прошел через серьезное лечение, но сумел сохранить статус одной из главных рок-групп страны с миллионами прослушиваний и армией преданных поклонников.