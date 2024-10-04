Тося Чайкина и «Три дня дождя» перепели «Машу и медведи»

«Земля» стала саундтреком к международной экшн-драме «Амура» с Аленой Михайловой, Юрием Колокольниковым, Екатериной Вилковой и Аскаром Ильясовым. Кавер на песню группы «Маша и медведи» из второго альбома группы «Куда?» (2000). с русскими народными и азиатскими мотивами в современной обработке дополнил музыкальную композицию сериала. Авторы идеи кавера и дуэта артистов — команда МТС Лейбла, который также отвечал за менеджмент при создании песни и дистрибуцию.

Съемки проекта проходили в России и Азии с привлечением иностранных актеров. Над проектом работала большая международная команда, эксперты в области трюков. Для подготовки к роли актриса Алена Михайлова занималась с мастерами спорта и чемпионами многочисленных соревнований по боевым искусствам. Режиссерами сериала выступили Андрей Джунковский и Илья Овсенев («Сны Алисы», «Больше, чем люди»).



Тося Чайкина и Глеб Викторов