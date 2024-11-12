Тося Чайкина рассказала, почему решила обнулиться

«У меня был тяжелый год, и я в очередной раз решила обнулиться, – рассказала о причинах резкой смены образа автор хита «Стрелы» на «Авторадио». – Это способствует не только внутренним изменениям, но и внешним. Я еще и похудела на 8 килограммов».



Тося Чайкина рассказала о причинах смены имиджа

Обнуление происходило публично на сцене – во время летнего сольного концерта в Лужниках певицу подстригли налысо. Действо стало стартовым элементом пресейва нового релиза, который доступен на цифровых площадках с 25 октября. А в ноябре состоялась живая премьера «Для к.» во время живого концерта в студии шоу «Мурзилки Live».



Певица устроила живую премьеру на «Авторадио»

Выступление на «Авторадио» певица начала с исполнения еще одного трека 2024 года – «Больно», довольно мрачного на первый взгляд. Однако Тося считает, что на самом деле песня имеет обратный эффект.

«Она подходит для того, чтобы, когда тебе больно, можно было идти, пританцовывать и с легкостью проживать всякие трудности», – говорит певица.

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Артистка также спела хиты «В сердце бахнули стрелы», «В кармане», «Надежда» и кавер «Земля», записанный к сериалу «Амура». Последняя композиция ей особенно дорога.

«Я обожаю эту песню. Впервые услышала ее еще подростком и сразу влюбилась, потом сама играла ее в переходах метро. Я вообще выросла на песнях группы «Маша и Медведи». Машу очень люблю, и безумно рада, что мы с ней и с Глебом общаемся», – прокомментировала исполнительница совместный проект с группой «Три дня дождя».



Впереди у Тоси Чайкиной сольные концерты в Москве и Питере

Сейчас Тося Чайкина полностью погружена в подготовку сольных концертов в Москве и Питере. 21 ноября она выступит в столичном клубе «Урбан», а 4 декабря – в своем родном городе в клубе «Космонавт».

«Каждый наш концерт абсолютно разный по атмосфере. В прошлом году мы, например, украсили стену искусственными цветами, зеленью, в этом решили уделить особое внимание сценическому свету. Будет классно, будет тепло, будет весело, получите весь спектр эмоций», – пообещала Тося Чайкина.