«Фабрика» считает песню «Девушка русская» гимном работающей женщины

Всего за сутки до официального релиза солистки группы «Фабрика» – Ирина Тонева, Валерия Девятова и Екатерина Москалева – устроили настоящий музыкальный сюрприз в эфире «Шутки Шоу» на «Юмор FM». Они первыми представили публике фрагмент новой песни «Девушка русская» в живом исполнении а капелла. И вот сегодня трек официально вышел на всех цифровых площадках.

«Мы специально подготовили этот подарок для слушателей «Юмор FM». Хотели показать песню в ее самом искреннем варианте, без музыкального сопровождения».

Этот эксклюзивный момент стал настоящим украшением эфира. Ведущие Ольга Мажара и Антон Бурный не скрывали восхищения: «Такой мощный вокал без музыкального сопровождения – это высший пилотаж!»



Группа «Фабрика»

Вчерашний разговор с участницами группы вышел далеко за рамки обычной презентации. Обсуждение новой песни плавно перетекло в откровенный разговор о современной женственности. Когда ведущие предположили, что «Девушка русская» – это «гимн феминисток», Ирина Тонева решительно возразила:

«Наоборот! Это гимн работающей женщины – той, которая и дом содержит, и карьеру строит, и при этом хочется оставаться нежной, трепетной. И не останавливать никого на скаку. Но приходится».

Катя Москалева развила мысль:

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«В песне – диалог между мужчиной и женщиной. Тут скорее замаскированный женский плач под юмор, все сама и сама, и в избу горящую войдет без опоры на мужское сильное плечо. Девушка русская выглядит иронично и даже несколько философски».



Группа «Фабрика»

Особенно оживленной стала дискуссия после откровения Леры Девятовой:

«Я с детства твердила "Я сама!" – и теперь моя двухлетняя дочь повторяет то же самое, хотя у нее есть два брата. Может, мы сами отучаем мужчин быть сильными?»

Ведущие «Юмор FM» не упустили возможности пошутить: «Ну, если мужчина при 37°C чувствует себя умирающим – это же физиология!» На что Лера философски заметила:

«Раньше мужчины были богатырями, а женщины – коня на скаку останавливали. Теперь женщины остались сильными, а мужчины... разные бывают. Поэтому призываем растить настоящих мужчин, а не маменьких сынков, чтобы потом на самих себя не обижаться».

Артистки также раскрыли детали съемок клипа, где использовались костюмы с орнаментами Кузбасса, Приморья… и Подмосковья. «Мы даже баню для атмосферы растопили!» – смеялись девушки. Не обошлось без курьезов – когда ведущие спросили: «Как насчет Дубая?», родилась шутка про «родной Дубайск». Теперь зрителям видеоклипа предстоит разгадать ребусы с угадыванием регионов по элементам костюмов.

«Девушка русская» – только первый шаг в новом проекте. Группа анонсировала целую трилогию в национальном стиле: «Будет и матрешка, и незабудка, и баня с «предбанником», – заинтриговали артистки.