«Фабрика» представила новинку «Могла как могла»

Более полугода над песней трудилась команда профессионалов. Это и коллектив продюсерского центра Игоря Матвиенко, и всенародно любимые солистки группы Александра Савельева, Ирина Тонева, Александра Попова и, конечно, композитор Рашид Киямов, вдохновлённый стихами Михаила Гуцериева. В песне «Могла как могла» Михаил Сафарбекович точно описал состояние влюблённой женщины, которая ради сильных чувств готова в буквальном смысле на всё.

«Я могла как могла, не могу по-другому, за безумную страсть и за верность плачу!» - строчки, которые повторяются в каждом припеве песни. Исполнительницы успели полюбить свою новую песню: «Песня «Могла как могла» - летняя, лёгкая, весёлая! Поэтому люди на морских побережьях будут с удовольствием веселиться и танцевать под неё».

Съемки видеоклипа на трек «Могла как могла» прошли на днях в одном из подмосковных городов. Создатели клипа пообещали представить солисток группы в непривычных новых образах.