В группу «Фабрика» пришла жена Дмитрия Хрусталева

К двум солисткам коллектива Ирине Тоневой и Саше Поповой присоединилась Мария Гончарук, сообщает «Стархит».



«Фабрика» 2019

29-летняя Мария Гончарук получила известность после участия в проекте Константина Меладзе «Хочу в ВИА Гру» в 2013 году. Тогда команда Марии вошла в тройку финалистов. Сразу после окончания шоу она объединилась с Дианой Иваницкой и создала группу Dinama, которая успела записать треки «Ненормальные», «Это», «Вперед», «Ожидание» и ряд других композиций. Спустя три года, по решению продюсеров группа прекратила свое существование.

Во время участия в проекте «Хочу в ВИА Гру» певице приписывали роман с Игорем Верником, однако та отрицала близкие отношения. Вскоре появилась информация о том, что у Гончарук любовная связь с шоуменом Дмитрием Хрусталевым. Долгое время пара предпочитала не афишировать общение, впервые же возлюбленные появились вместе в мае 2017-го на церемонии вручения премии «Стиль года». С тех пор их стали регулярно видеть вдвоем на светских мероприятиях.



Мария Гончарук

22 июля этого года Мария и Дмитрий тайно поженились. Новоиспеченные супруги отказались от пышной церемонии. После росписи молодожены сразу же отправились в свадебное путешествие.