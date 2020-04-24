«Фабрика» попросила звонить

История о мужской нерешительности и женской ревности была написана поэтом несколько лет назад, но только сейчас обрела, наконец, и своих исполнителей, и своё звучание. По мнению подопечных Игоря Матвиенко, в период самоизоляции новый трек как никогда попадает «в десятку».

«Песня «Позвони, будь посмелей» — это некое пособие, как изменить жизнь, не выходя из дома: набраться смелости и позвонить тому, кого хочется услышать! Взаимоотношения между двумя людьми — тема, которая не исчерпает себя никогда, пока мы существуем…», — считает Мария Гончарук, одна из солисток коллектива.

Позвони, будь посмелей.

Слёз моих ревнивый ручей,

Как родник, в сердце проник.

Не молчи! Позвони!

Автор музыки, композитор Виктория Кохана, вдохновила своей мелодией режиссёра Валентина Гросу на идею классической мелодрамы: один главный герой и пытающиеся поочерёдно дозвониться до него Ирина Тонева, Александра Попова и Мария Гончарук.

«Мы показываем наших героинь в образах телефонисток 30-х годов, соединяющих судьбы различных людей. Но при этом девушки любят одного героя, и у них неразделённая любовь. Это не просто клип, это такая фантазия, опутанная телефонными проводами любви. Отдельное спасибо Михаилу Гуцериеву и Игорю Матвиенко, что дали возможность поработать в этом проекте», — поделился впечатлениями от работы клипмейкер.



Группа «Фабрика»

Роль главного героя сыграл известный манекенщик и модель из Минска Александр Лицкевич.

Участницы группы также довольны проделанной работой.

Ирина Тонева: «Благодарим Михаила Сафарбековича за дыхание свободы. Песня обладает удивительным грувом. Не зря её темп совпадает с ритмом шагов в ходьбе. Это настраивает на оптимизм и подъём духа, что так важно сейчас всем нам. Во все времена было важным сближение сердец, а в наше время усиления потоков информации мы стали забывать о самом важном. Так что злободневность этого произведения налицо».

Александра Попова: «Безусловно цепляет текст песни. «Слёзы живут на глазах…». Такие слова не встречаются в других песнях. Они неповторимы и очень трогают, особенно женские сердца. Эта песня для всех. Все люди на земле всегда чего-то ждут: звонка, понимания, взгляда, любви, окончания карантина. И мы поём о том, что всем нам очень близко».