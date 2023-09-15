«Фабрика» пообещала выпустить клип к новому треку «Дурочка-любовь»

– «Дурочка-любовь» – новая песня нереальная! – заявила в эфире «Авторадио» Ирина Тонева, бессменная участница группы «Фабрика».

Песня автора из Донецка Игоря Майского впервые прозвучала в августе в суперфинале международного конкурса русской песни «Автора!». 14 сентября участницы «Фабрики» анонсировали скорый официальный релиз трека на цифровых площадках. К съемкам клипа к песне «Дурочка-любовь» девушки приступят со дня на день.

Еще один сюрприз для поклонников «Фабрики» – выступление группы 14 октября в клубе «Урбан» в Москве.

– Всех приглашаем – будет много сюрпризов! – пообещала Ирина Тонева.



Группа «Фабрика» анонсировала релиз новой песни

На музыкальном празднике в честь третьего суперфинала игры «Много денег на Авторадио. Юбилейный сезон» Ира Тонева, Лера Девятова и Катя Москалева спели знаменитый хит «Фабрики» – «Я тебя зацелую». Девушки пришли на марафон поддержать проект радиостанции, которая весь год дарит подарки слушателям.

– Только прилетели – и сейчас улетаем вновь, – сообщили «фабрикантки», намекая на востребованность своих концертов в стране.



На марафоне девушки спели хит «Я тебя зацелую»

Но и столичные мероприятия девушки не забывают. В минувшие выходные, когда Москва праздновала день рождения, «Фабрика» спела на концерте звезд «Авторадио» в «Лужниках». А на суперфинале игры «Много денег на Авторадио. Юбилейный сезон» вместе с другими популярными артистами устроили праздник в радиостудии. 14 сентября спели на марафоне вживую также Александр Шоуа и «Непара», Зара, SOPRANO Турецкого, Алексей Воробьев и Мари Краймбрери. Главную удачу слушателям принес трек «Океан» Мари Краймбрери. Слушатель из Пушкино, которому позвонили ведущие, верно назвал прозвучавшую песню и получил в подарок новый автомобиль.