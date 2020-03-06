Валерия и Гвердцители спели с Гончарук песню на трех языках

Песня «Кто вам сказал, что я слаба?» вышла на лейбле Игоря Матвиенко. Музыка: Игорь Матвиенко; слова: Леся Украинка, Ана Григ, Ольга Ровная, Игорь Матвиенко.

Песня исполняется сразу на трех языках - русском, украинском и грузинском.

«Кто вам сказал, что это невозможно?» (Маша Гончарук, новая солистка группы "Фабрика").

«В детстве, приходя домой из маленькой школы в селе Попудня, Маша мечтала о большой сцене и песне на родном языке о самом главном. Все мы знаем, что мечты обязательно должны сбываться. Композиция, исполненная Машей Гончарук вместе с легендарными Тамарой Гвердцители и Валерией на трёх языках - подарок к 8 марта всем женщинам, потому что это песня из самого сердца, которую слушаешь душой. Игорь Матвиенко написал её на стихи великой поэтессы Леси Украинки. Это песня, которая объединяет всех женщин, живущих в разных странах и говорящих на разных языках, но чувствующих одно и то же. Все мечты обязательно сбудутся!»