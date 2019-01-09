Солистка «Фабрики» ждет ребенка

И хоть певица молчит о своем интересном положении, скрывать округлившийся живот становится все сложнее.

Напомним, что артистка замужем за Кириллом Сафоновым уже восемь лет.

Недавно, переписываясь с фанатами, Александра решилась ответить на самый популярный вопрос о материнстве. Она поблагодарил всех, кто переживает за нее с Кириллом и добавила: «Вашими молитвами это событие приблизится». Савельева неоднократно признавалась, что давно готова к рождению детей. По мнению звезды, малыши сами выбирают родителей и на все воля сверху.



Саша Савельева

«Я готова к такой серьезной миссии, как материнство. Порой шутим с мужем, что не прочь увеличить семью до размера футбольной команды. Не то чтобы я хотела только мальчиков. Конечно, девочки тоже должны быть. Но это уже решается наверху, и дети сами выбирают себе родителей», — говорила Савельева.

Поклонники же не сомневаются, что Савельева станет хорошей мамой. По слухам, звезда уже активно готовится к родам и часто бывает в детских магазинах, пишет «Стархит».