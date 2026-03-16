Лидер Metallica сделал предложение девушке под водой в акваланге

Джеймс Хетфилд сделал предложение своей девушке Адриане Гиллетт во время погружения с аквалангом. 62-летний Хетфилд поделился снимком этого знаменательного момента, на котором певец и гитарист запечатлен под водой в маске и снаряжении для дайвинга, держа в руках табличку с надписью: «Адриана Гиллетт, ты выйдешь за меня замуж?».



Рядом с ним в чистой голубой воде плавала 45-летняя модельер Джилетт, держа в руках коробочку с кольцом и показывая большой палец вверх левой рукой. Подпись к фотографии: «Она сказала „да“!»

Джилетт также поделилась радостной новостью, опубликовав ту же фотографию и написав:

«ЛУЧШИЙ сюрприз на день рождения! Плавание с китовыми акулами в пятницу, 13-го с самым уникальным, особенным и романтичным предложением руки и сердца, которое только могут себе представить Рыбы. В море, полном рыб, мы нашли друг друга! Спасибо Богу за то, что он свел нас вместе».

В 2022 году Хетфилд подал на развод со своей женой, художницей по костюмам Франческой Томаси, с которой прожил 25 лет. У них двое дочерей, Кали, 27 лет, и Марселла, 24 года, и сын Кастор, 25 лет. Сообщается, что фронтмен Metallica и уроженка Лондона Джиллетт начали встречаться в 2023 году.

У счастливой пары будет несколько месяцев, чтобы насладиться статусом молодоженов, прежде чем Metallica возобновит свой трехлетний мировой тур M72 9 мая концертом на Олимпийском стадионе в Афинах, Греция, за которым последуют концерты в Бухаресте, Румыния, 13 мая и остановка в Хрозове, Польша, 19 мая. После летнего тура по Европе и Великобритании Metallica начнет свой 24-концертный тур в Sphere в Лас-Вегасе 1 октября.