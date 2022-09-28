Первый канал выложил фильм «Монстры рока в Тушино. 30 лет спустя»

«Эксклюзивность проекта обуславливается уникальностью самой истории: всего за три недели был организован фестиваль, аналогичные которому обычно готовятся 6-8 месяцев! И ставший уже историческим, концерт этот случился спустя лишь месяц после августовского путча как отражение происходящих в стране перемен. В фильме — история крупнейшего концертного события в истории России, рассказанная от первого лица — организаторов, музыкантов и зрителей фестиваля».
Среди давших интервью для фильма - организаторы Борис Зосимов, тогда промоутер и директор фирмы «BIZ Enterprises», в будущем председатель совета директоров телеканала «MTV-Россия» и президент российских отделений лейблов PolyGram и Universal Music, Эдуард Ратников, будущий основатель концертного агентства T.C.I., экс-барабанщик AC/DC Крис Слейд, участники представлявшей Советский Союз на сцене фестиваля группы Э.С.Т. Марат Микаэлян и Григорий Безуглый, фотограф группы Pantera Джо Гирон и другие.
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