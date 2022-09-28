Первый канал выложил фильм «Монстры рока в Тушино. 30 лет спустя»

Ранее ООО «ЮрБИЗ» обратилось в столичный арбитраж с иском к АО «Первый канал» о защите прав на музыкальное произведение и взыскании компенсации в размере 400 тысяч рублей, а также 100 тысяч рублей компенсации за вред, причиненный деловой репутации. Столичный арбитраж 20 декабря 2018 года частично удовлетворил иск, взыскав с телеканала 60 тысяч рублей.



Григорий Лепс



Однако в декабре 2019 года Суд по интеллектуальным правам отменил судебные акты по спору, отправив дело на новое