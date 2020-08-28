Metallica выложила S&M2

Релиз включает 20 треков – в общей сложности более двух часов.

S&M (аббревиатура от Symphony и Metallica) — совместный концертный альбом американской группы Metallica и симфонического оркестра Сан-Франциско под управлением Майкла Кеймена, вышедший в 1999 году. Metallica и симфонический оркестр Сан-Франциско отыграли два совместных концерта в сентябре 2019 года в честь 20-летнего юбилея их первого выступления.



Metallica

Помимо собственно музыкальных записей, в формате DVD выпущены также документальный фильм о концерте и концертный фильм, на Ютьюбе группа их пока не выложила. Звук для этого альбома был специально заново отремастерен и пересведен.