Metallica выложила S&M2

Опубликовано пользователем

Группа Metallica выпустила новый альбом «S&M2: Metallica and San Francisco Symphony» с симфоническим оркестром Сан-Франциско (слушать альбом).

Релиз включает 20 треков – в общей сложности более двух часов.

S&M (аббревиатура от Symphony и Metallica) — совместный концертный альбом американской группы Metallica и симфонического оркестра Сан-Франциско под управлением Майкла Кеймена, вышедший в 1999 году. Metallica и симфонический оркестр Сан-Франциско отыграли два совместных концерта в сентябре 2019 года в честь 20-летнего юбилея их первого выступления.

Metallica
Metallica

Помимо собственно музыкальных записей, в формате DVD выпущены также документальный фильм о концерте и концертный фильм, на Ютьюбе группа их пока не выложила. Звук для этого альбома был специально заново отремастерен и пересведен.

Быстрый поиск: 