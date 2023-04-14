Metallica выпустила новый альбом «72 Seasons»

В новый релиз группы вошли 12 треков общим хронометражом 77 минут, в том числе ранее выпущенные синглы и клипы «Lux Æterna», «Screaming Suicide», «If Darkness Had a Son» и заглавная композиция.

Продюсером альбома выступили сами Джеймс Хэтфилд и Ларс Ульрих вместе с Грегом Фидельманом, с которым был записан и предыдущий диск Metallica «Hardwired… to Self-Destruct».



Metallica

Джеймс Хэтфилд объяснил название альбома:

«Концепт «72 Seasons» появился из-за книги, которую я читал. Она о детстве и о том, как разобраться со своим детским опытом уже во взрослом возрасте. И 72 сезона — это, по сути, первые 18 лет вашей жизни. Как вы развиваетесь, растете, взрослеете, как формируется ваше собственное мировоззрение и личность за этих первые 72 сезона. Некоторые вещи сложнее, чем другие — вы знаете, некоторые вещи вы не можете развидеть, и они с вами до конца вашей жизни, а, что касается других вещей, вы можете перемотать пленку и поставить новую катушку в повествование в своей жизни. Так что это действительно было интересно для меня, то, как вы можете справляться с такими отголосками детского опыта, как взрослый и зрелый человек».

В день релиза состоялась и премьера клипа на песню «Sleepwalk My Life Away», где музыканты поют и играют на фоне гор, алого заката, тревожно летящих облаков и падающих каменных глыб.

Выход альбома Metallica поддержит мировым туром, который стартует в апреле и продолжится до конца 2024 года.