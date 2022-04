Metallica пожертвовала еще полмиллиона долларов на помощь беженцам

Ранее фонд All Within My Hands, названный в честь знаменитого хита группы, уже выделил грант в размере 100 000 долларов США, и теперь заявил, что ставит целью довести это число до 1 миллиона долларов США за следующие два месяца.



«С сегодняшнего дня и до 31 мая в магазине Metallica.com будут продаваться эксклюзивные товары, а также некоторые из ваших любимых товаров, а все вырученные средства будут переданы WCK. Наш друг художник Эндрю Креминс снова придумал и создал единственную в своем роде вещь специально для этой кампании, и вы можете предварительно заказать рубашку, начиная с сегодняшнего дня. ... У нас также будут аукционы и розыгрыши, в том числе гитары, на которых Джеймс и Кирк будут исполнять национальный гимн на вечере Metallica Night с San Francisco Giants 24 мая», - заявили в фонде.





С 24 февраля беженцам в шести странах уже раздали за счет фонда более 5 миллионов обедов.

Более четырех миллионов граждан Украины покинули свою страну.