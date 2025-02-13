Daasha поставит себя на паузу: «Хочу зависнуть в моменте»

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Самая юная артистка лейбла Velvet Music Daasha устроила на «Авторадио» живую премьеру нового трека «Пауза».

Идея песни «Пауза» пришла к ней, когда она наблюдала, как друзья играют в футбол, рассказала Daasha ведущим шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио»:

«Они были так счастливы, радовались, как дети, и я подумала: «Вот бы поставить этот момент на паузу». И дальше вся любовная история, все слова сложились, получилась эта песня».

Певица устроила премьеру новой песни
Певица устроила премьеру новой песни

«Паузу» певица считает новым этапом, на котором она чувствует себя немного по-другому – более уверенной и женственной. Поставить эти ощущения на паузу и «зависнуть» в моменте Daasha собирается на большом сольном концерте 27 февраля на сцене «Мумий Тролль Music Bar».

«Потому что зачастую все в такой спешке, в гонке, и момент проносится, а хотелось бы его запомнить надолго, – призналась артистка. – Уверена, что концерт пройдет круто. Я готовлю много сюрпризов, будет насыщенная программа, много гостей. И все это, конечно же, в живом звуке с музыкантами».

Daasha спела live на «Авторадио»
Daasha спела live на «Авторадио»

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Daasha любит вникать в технические детали своих концертов, сама продумывает визуальные образы для экранов, а если возникают проблемы с техникой, умеет переключиться на прямое общение с залом.

«Мне кажется, у каждого артиста такое бывает. Как-то раз у нас отключилась аппаратура, и мне пришлось полчаса, стоя перед двухтысячной аудиторией, просто о чем-то разговаривать», – говорит Daasha.

«Паузу» певица считает новым этапом для себя
«Паузу» певица считает новым этапом для себя

На этот раз она обещает представить на сцене сразу пять дуэтов, и один из них станет сюрпризом для слушателей.

«Он суперсекретный, его еще никто не слышал! И будут четыре дуэта с моими друзьями, они уже вышли – это песни с Кириллом Скрипником, Ваней Дмитриенко, ray! и Slame», – сообщила артистка.

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