Daasha поставит себя на паузу: «Хочу зависнуть в моменте»

Идея песни «Пауза» пришла к ней, когда она наблюдала, как друзья играют в футбол, рассказала Daasha ведущим шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио»:

«Они были так счастливы, радовались, как дети, и я подумала: «Вот бы поставить этот момент на паузу». И дальше вся любовная история, все слова сложились, получилась эта песня».



Певица устроила премьеру новой песни

«Паузу» певица считает новым этапом, на котором она чувствует себя немного по-другому – более уверенной и женственной. Поставить эти ощущения на паузу и «зависнуть» в моменте Daasha собирается на большом сольном концерте 27 февраля на сцене «Мумий Тролль Music Bar».

«Потому что зачастую все в такой спешке, в гонке, и момент проносится, а хотелось бы его запомнить надолго, – призналась артистка. – Уверена, что концерт пройдет круто. Я готовлю много сюрпризов, будет насыщенная программа, много гостей. И все это, конечно же, в живом звуке с музыкантами».



Daasha спела live на «Авторадио»

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Daasha любит вникать в технические детали своих концертов, сама продумывает визуальные образы для экранов, а если возникают проблемы с техникой, умеет переключиться на прямое общение с залом.

«Мне кажется, у каждого артиста такое бывает. Как-то раз у нас отключилась аппаратура, и мне пришлось полчаса, стоя перед двухтысячной аудиторией, просто о чем-то разговаривать», – говорит Daasha.



«Паузу» певица считает новым этапом для себя

На этот раз она обещает представить на сцене сразу пять дуэтов, и один из них станет сюрпризом для слушателей.

«Он суперсекретный, его еще никто не слышал! И будут четыре дуэта с моими друзьями, они уже вышли – это песни с Кириллом Скрипником, Ваней Дмитриенко, ray! и Slame», – сообщила артистка.