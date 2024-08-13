Velvet Music устроил музыкальный марафон в честь своего 20-летия

Мари Краймбрери, Zvonkiy, Daasha, Фейгин, НайдИ, Никита Киоссе, Lx24 и Ars Jali - в течение трех часов артисты продюсерского центра вживую исполняли свои популярные треки в прямом эфире шоу «Мурзилки Live». Поддержать их приехала глава Velvet Music Алена Михайлова. Она рассказала, с чего все начиналось и как переросло в команду мечты.



Алена Михайлова

«Лейбл выпустил более двух тысяч треков и свыше пятисот видеоклипов, но самый главный итог – та атмосфера, в которой мы живем и вместе создаем эту прекрасную музыку. У нас удивительные отношения между артистами, все происходит легко, с чувством юмора, по любви. И это – самое бесценное, что мы приобрели».



Daasha

Звезды также делились интересными историями и планами. Слушатели узнали, что Zvonkiy начал сотрудничать с лейблом благодаря Burito, Артист постепенно начал показывать свои демки Алене Михайловой и та вскоре поняла, что парня надо вытаскивать на сцену.

«Но Андрюха стеснялся. На самом деле, он совершенно гениальный саундпродюсер. Да, не сразу показал, не сразу раскололся, но, когда мы услышали его демки, мы поняли, надо вытаскивать его из студии, потому что он совершенно гениальный исполнитель».



Звонкий

Zvonkiy добавил, что в самое ближайшее время выйдет сразу несколько новинок с его участием, в том числе дуэт с известным исполнителем hip-hop. Также, буквально на днях, ожидается релиз его новой песня «В городе». А в сентябре будет еще один танцевальный трек, который планируется выпустить вместе с видеоклипом.

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«Продолжаю смешивать жанры, делать хорошую популярную музыку. Это тоже будет интересная работа в этом отношении».



Мари Краймбрери

Ведущие «Авторадио» отметили высокий уровень видеоработ, которые выпускают артисты Velvet Music, и вспомнили про клип «Самолет» Мари Краймбрери. Оказалось, что сам факт приглашения для съемок клипа Константина Хабенского стал возможен благодаря настойчивости певицы и она убедила своего продюсера для съемок клипа пригласить именитого актера. Хабенский сам придумал сюжет, в основу которого легли отношения папы и дочки. Под впечатлением от встречи Мари Краймбрери поначалу стала отказываться от съемок.

«Я говорю, супер, только я сниматься с вами не буду. Я так стрессовала, это не передать словами. И до сих пор, когда его вижу, то у меня стресс происходит. А тогда, в день съемок, у меня от волнения пропал голос. Я до такой степени перенервничала, что мы вызывали фониатора, чтобы мне его восстановить».

В финале празднования в студии «Авторадио» появился огромный торт, а Никита Киоссе, НайдИ, Фейгин и Daasha, которые специально к юбилею объединились в группу «Вельветовый движ», исполнили песню Ёлки «На большом воздушном шаре».



Никита Киоссе

На этом юбилейные торжества не завершаются. Продюсер Алена Михайлова также рассказала про программу предстоящего «Вельвет Феста», который пройдет 18 августа в саду «Эрмитаж». Яркие звезды разных поколений, которые зажглись и продолжают сиять благодаря Velvet Music, соберутся вместе.

«Будет множество сюрпризов и коллабораций, многие артисты выйдут на сцену со своими детьми. Мы готовим не просто праздник музыки, а фестиваль развлечений для всей семьи».