Мари Краймбрери счастливо спела «Всё прошло»

Автором песни стала сама артистка, как обычно. «Просто теперь внутри всё на своих местах, ты на...

Автором песни стала сама артистка, как обычно. «Просто теперь внутри всё на своих местах, ты на...

Это был еще один странный год в шоу-бизнесе, прежде всего российском. После как бы ухода мировых...