Мари Краймбрери счастливо спела «Всё прошло»

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Певица Мари Краймбрери выпустила новую песню «Всё прошло» (слушать песню).

Релиз цифрового сингла осуществил лейбл Velvet Music. Автором песни стала сама певица, как обычно.

«Я писала эту песню ровно тогда, когда она писала меня. Сбрасывая каждую новую обиду, я вдруг смотрела на себя по-новому. Мне не всегда это нравилось, но теперь уже я знаю точно: пройдет. Запоминайте счастливый мотив - в этой песне и в жизни собственной. Всё теперь получается так здорово», – говорит Мари Краймбрери.

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Мари Краймбрери
Мари Краймбрери

Сингл «Всё прошло» войдет в новый альбом певицы. «Все прошло» — это первая работа звезды в статусе мамы: 19 мая певица и ее супруг, блогер Dava, объявили о рождении дочери.

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