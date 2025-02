Ник Кейв, PJ Harvey, Primal Scream и другие звезды выпустили альбом в пользу пострадавших от пожаров

Под руководством Кевина Хаскинса из Bauhaus и Love and Rockets, а также продюсера Ника Лонея, сборник содержит ранее не издававшиеся треки некоторых из самых влиятельных артистов альтернативной музыки. Все доходы от альбома будут направлены непосредственно в Sweet Relief, некоммерческую организацию, которая оказывает финансовую помощь нуждающимся профессиональным музыкантам.

Альбом, который доступен эксклюзивно на Bandcamp, включает в себя переосмысленную версию «California Dreamin'» Джарвиса Кокера, альтернативную интерпретацию «Turn Into» Yeah Yeah Yeahs с альбома Show Your Bones и новый трек от Nick Cave and the Bad Seeds под названием «Michelangelo». Primal Scream представили оркестровую версию своей песни «False Flags», а Дэнни Эльфман добавил свой собственный сюрреалистический вариант с «Monkeys on the Loose». В сборнике из 16 треков также представлены DEVO, Гэри Ньюман и Фли.

Хаскинс и Лоней, оба давние жители Лос-Анджелеса, лично пострадали от пожаров и говорят, что проект был реализован быстро, пока они наблюдали за разворачивающимися разрушениями.

«Поскольку лесные пожары бушевали и уничтожали тысячи домов по всему Лос-Анджелесу, и моему району, и району Ника было приказано эвакуироваться. Но нам повезло», — говорит Хаскинс. - К счастью, пожар, угрожавший нашим домам и звукозаписывающим студиям, был потушен пожарными всего в нескольких минутах езды, но бесчисленное множество музыкантов и друзей потеряли всё».



Nick Cave

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Лоней добавил: «Этот душераздирающий опыт и наблюдение за монументальным разрушением целых сообществ вдохновили Ника и меня объединиться для создания сборника, чтобы собрать деньги для менее удачливых. Мы обратились к нашим друзьям-музыкантам за неизданными записанными жемчужинами, и отклик был невероятным! PJ Harvey, Nick Cave, Jarvis Cocker, Primal Scream, Gary Numan и Devo — вот лишь некоторые из артистов, которые поспешили помочь».

Они обратились к артистам, которые работали с ними на протяжении многих лет, с вопросом, есть ли у них неизданные треки, которые могли бы помочь собрать деньги.

«Отклик был невероятным, — сообщил Лоней. - Эти музыканты не колеблясь внесли свой вклад в то, что могло напрямую помочь их коллегам».

Альбом выходит на фоне более широких усилий индустрии по поддержке помощи пострадавшим от лесных пожаров. Bandcamp недавно объявил, что все доходы от покупок, сделанных 7 февраля, будут пожертвованы MusiCares, в то время как отдельный благотворительный альбом — с участием REM, Death Cab for Cutie, The Postal Service и других — также находится в разработке.

Los Angeles Rising уже доступен на Bandcamp, а виниловые издания и ограниченный тираж товаров будут выпущены в конце этого месяца. Поскольку лесные пожары продолжают оказывать влияние на сообщества по всей Калифорнии, музыкальная индустрия в очередной раз доказывает свою способность организовывать поддержку, когда это больше всего необходимо.