Ник Кейв радуется жизни в альбоме «Wild God»

Новая пластинка пронизана положительными эмоциями и верой в лучшее, что звучит как оксюморон в отношении Кейва, который за свою 50-летнюю карьеру зарекомендовал себя как один из самых мрачных музыкантов, создающих композиции о религии, отношениях и смертности.

Последние два альбома Ника Кейва были блестящими, но наполненными болью и отчаянием. Да и как могло быть иначе, учитывая, через что прошёл Кейв. Музыкант потерял двоих сыновей-близнецов: в 2015 году умер 15-летний Артур, упав со скалы в Англии, а в 2022 году – Джетро, которому был 31 год. Однако, по заверению Ника, новый альбом не связан с этой утратой:

«На мой взгляд, создание искусства само по себе — великое выражение радости и оптимизма. Вот почему нам это необходимо. Музыка, искусство напоминают нам о нашей фундаментальной способности создавать прекрасные вещи из печалей жизни».

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Nick Cave

«Wild God» стал новой страницей в творчестве Ника Кейва. В композициях Кейва можно услышать и радость, и торжество жизни, и сладкую ностальгию, и привычные для него религиозные аллюзии (например, к истории Каина и Авеля в «Frogs»). Безусловно, на альбоме есть и моменты светлой грусти. В треке «O Wow O Wow» звучит запись голоса Аниты Лэйн – участницы группы Кейва, которая ушла из жизни в 2021 году. А в композиции «Joy» Ник вступает в диалог с призраком, который ходит вокруг его кровати и говорит: «У всех нас было слишком много горя, сейчас самое время радоваться». На что Кейв отвечает: «Я всегда буду любить тебя». Предполагается, что призрак — это сын музыканта Артур. Эта песня стала напоминанием для всех, кто терял близких людей, о том, что они не хотели бы, чтобы мы просыпались каждое утро «с грустью в сердце», как поёт Кейв.

«Я надеюсь, что альбом произведет на слушателей то же впечатление, что и на меня, – рассказывал Кейв. — Музыка вырывается из динамика, и я захвачен ею. Это сложная пластинка, но в то же время она глубокая и заражает своей радостью. Когда мы записываем альбом, у нас никогда не бывает общего плана. Записи скорее отражают эмоциональное состояние авторов и музыкантов, которые их создавали. Слушая это сейчас, я не знаю, кажется, мы действительно чувствовали себя счастливыми».