Ник Кейв спел песню Марка Болана

Интерпретация австралийской рок-звезды Ника Кейва его любимой песни Болана Cosmic Dancer вышла сегодня. Она включена в альбом AngelHeaded Hipster: The Songs of Marc Bolan, который выйдет 4 сентября.

Кейв превратил «Космического танцора» в тонкую фортепианную балладу с богатой оркестровой аранжировкой.

Альбом стал последней работой Хэла Уилнера, смерть которого в начале этого месяца привлекла внимание всей музыкальной индустрии, и название является ссылкой на строку в поэме Аллена Гинзберга «Вой»: «Хипстеры с лицами ангелов сгорали в древнем звездном динамо механической ночи».

Уилнер делал несколько трибьют-альбомов звезд, включая Нино Рото, Телониус Монк, Курт Вайль и Чарльз Мингус.



Nick Cave

Angelheaded Hipster: «Песни Марка Болана и T. Rex» включат исполнение 26 песен, которые Болан записал между 1968 и 1977 годами. Кроме U2 и Элтона Джона, исполняющего «Bang a Gong (Get It On)», в списке участников Джоан Джетт, Люсинда Уильямс, Кеша, Девендра Банхарт, Габи Морено, Эмили Хейнс, Джон Кэмерон Митчелл, Перри Фаррелл, Тодд Рандгрен и Шон Леннон. Аранжировки были сделаны Томасом Бартлеттом, Стивеном Бернштейном, Эли Брейггеманом, Дж. Г. Тирвеллом и Стивом Вайсбергом.

Марк Болан, который стал пионером британского движения глэм-рока в 1970-х годах, будет введен в Зал славы рок-н-ролла позже в этом году.