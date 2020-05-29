Мультисенсорная выставка Ника Кейва откроется 8 июня

Выставку Stranger Than Kindness в «Черном бриллианте» Королевской датской библиотеки спонсирует бренд Gucci, она пройдет с 8 июня 2020 года по 13 февраля 2021 года.



Афиша выставки

На выставке будут представлены более 300 предметов из собственной коллекции Кейва, которые станут мультисенсорным исследованием его реальной жизни и его многочисленных воображаемых вселенных. Ожидаются атмосферные саундскейпы и масштабные инсталляции. «Когда Королевская датская библиотека связалась со мной с идеей «выставки Ника Кейва», я не захотел в это вмешиваться. Я не ностальгирую по своей натуре, и у меня не было времени для поездки. Но команда в библиотеке была явно серьезной с удивительно заражающей энергией, и они привлекли меня! Мы создали выставку, которая не похожа ни на что из того, что было раньше, она уходит своими корнями в прошлое, но она проникает в неопределенное будущее. В итоге нам удалось собрать выставку необычайных деталей, в которой говорилось о хрупкой и уязвимой природе личности. Я так горжусь тем, что являюсь частью этой уникальной и неортодоксальной выставки - разрушенной истории, которую мы назвали «Страннее, чем доброта»».

«Черный бриллиант» также подтвердил, что выставка будет работать дольше - до февраля 2021 года - чтобы принять посетителей из-за рубежа после прекращения пандемии.