Ник Кейв выпускает иллюстрированную автобиографию

- «Stranger Than Kindness» - это путешествие в образах и словах в творческий мир музыканта, рассказчика и культурного деятеля Ника Кейва, - говорится в сообщении издательского дома. - В ней собраны фотографии, отобранные Кейвом для выставки «Stranger Than Kindness: The Nick Cave Exhibition», организованной Королевской датской библиотекой в ​​сотрудничестве с Центром искусств Мельбурна. Это полноцветные репродукции оригинальных работ, рукописных текстов, фотографий и личных артефактов, снабженные комментариями и размышлениями Кейва и писателя Дарси Стейнке.



Обложка книги

Книга стоимостью 35 фунтов стерлингов (около 45 долларов) «спрашивает, что формирует нашу жизнь и делает нас теми, кто мы есть, и празднует любопытство и силу творческого духа», - говорит издатель.

Выставка, подготовленная Кейвом, будет открыта для публики в Королевской датской библиотеке в Копенгагене с 23 марта по 3 октября.

Книга и выставка названы по одной из самых известных песен Ника Кейва и The Bad Seeds.