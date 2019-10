Ник Кейв выпустил двойной альбом Ghosteen

Лидером оказался трек Fifteen Feet Of Pure White Snow группы Nick Cave & the Bad Seeds. Песня вошла в альбом No More Shall We Part 2001 года и, по словам составителей, «застала коллектив в их самой игривой форме».





На второй строчке — While I Shovel the Snow американской рок-группы The Walkmen. Замыкает тройку Snowblind команды Black Sabbath.