Ник Кейв выпустил двойной альбом Ghosteen

Как и было заявлено ранее, релиз состоит из двух дисков: в первый вошли восемь треков, а во второй – всего три.

- Песни с первого альбома – это дети, а песни со второго – их родители, – пояснил Кейв.

Материал альбома был записан в 2018-2019 годах на студиях США, Англии и Германии, продюсерами выступили сам Кейв, Уоррен Эллис, Лэнс Пауэлл и Эндрю Доминик. Альбом стал семнадцатым в дискографии Ника и его музыкантов и завершает трилогию, куда также входят релизы «Push the Sky Away» (2013) и «Skeleton Tree» (2016).



Nick Cave и The Bad Seeds - Ghosteen

Альбом Ghosteen отличает теплое эмбиентное звучание, иногда тревожное. Один из треков (Night Raid) - спокен-ворд. Невесомые волны электроники окружают голос Ника Кейва, на этот раз сочинившего немало ярких мелодий. Очевидна логическая связь нового альбома Ghosteen с Skeleton Tree, - перекликаются темы песен. Отдельного упоминания заслуживает обложка, отсылающая к миру в духе фильма «Аватар», которым, возможно, вдохновлялся Ник Кейв.